ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
523
Час на прочитання
1 хв

У Києві помітили рідкісну ворону-красуню: науковець шокував відкриттям

Науковець пояснив дивний окрас пташки зі столичної Оболоні.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У Києві помітили рідкісну ворону-красуню: науковець шокував відкриттям

Ворона у Києві / © із соцмереж

Мешканці Києва помітили незвичну ворону в одному з дворів на Оболоні. У мережі шириться відео на якому можна побачити практично білу пташку. Лише голова у неї темного кольору і декілька темних плям на крилах.

Користувачі мережі жартома пишуть, що то ворона посивіла від частих вибухів у Києві і відсутності світла.

Насправді, це звісно не так. Науковці пояснили ТСН.ua чому пташка має такий дивний колір.

«Ця ворона частковий альбінос. Вони виникають в результаті мутацій, через які блокується вироблення ферменту, котрий відповідає за пигмент меланін. Коли б і голова і крила ворони були білі, то можна говорити про повного альбіноса», — розповідає ТСН.ua Анатолій Полуда, керівник Українського центру кільцювання птахів.

Ворона-альбінос з Вишгороду, 2023 рік. Фото: Анатолій Полуда

Ворона-альбінос з Вишгороду, 2023 рік. Фото: Анатолій Полуда

Він додає, що серед тварин це не рідкісне явище. Та показує власне фото більш «альбіносної» ворони, яку він сфотографував у вересні 2023 року у Вишгороді. А ще раніше вчений знайшов повного альбіноса крота — його тушка зберігається в Зоомузеї Природничого музею НАН України.

«Коли частка пігментизації незначна, ми говоримо про лейкізм. Серед наших птахів його найчастіше можна спостерігати серед галок», — підсумовує Анатолій Полуда.

Дата публікації
Кількість переглядів
523
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie