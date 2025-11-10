У Києві помітили рідкісну ворону-красуню: науковець шокував відкриттям

Ворона у Києві / © із соцмереж

Реклама

Мешканці Києва помітили незвичну ворону в одному з дворів на Оболоні. У мережі шириться відео на якому можна побачити практично білу пташку. Лише голова у неї темного кольору і декілька темних плям на крилах.

Користувачі мережі жартома пишуть, що то ворона посивіла від частих вибухів у Києві і відсутності світла.

Насправді, це звісно не так. Науковці пояснили ТСН.ua чому пташка має такий дивний колір.

Реклама

«Ця ворона частковий альбінос. Вони виникають в результаті мутацій, через які блокується вироблення ферменту, котрий відповідає за пигмент меланін. Коли б і голова і крила ворони були білі, то можна говорити про повного альбіноса», — розповідає ТСН.ua Анатолій Полуда, керівник Українського центру кільцювання птахів.

Ворона-альбінос з Вишгороду, 2023 рік. Фото: Анатолій Полуда

Він додає, що серед тварин це не рідкісне явище. Та показує власне фото більш «альбіносної» ворони, яку він сфотографував у вересні 2023 року у Вишгороді. А ще раніше вчений знайшов повного альбіноса крота — його тушка зберігається в Зоомузеї Природничого музею НАН України.



«Коли частка пігментизації незначна, ми говоримо про лейкізм. Серед наших птахів його найчастіше можна спостерігати серед галок», — підсумовує Анатолій Полуда.