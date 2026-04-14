У Києві помітили тролейбус, у якому під час руху відпадає дно: що відомо

У Києві помітили аварійний тролейбус / © УНІАН

У Києві помітили тролейбус, в якому під час руху було видно велику дірку у підлозі. Відповідне відео кияни опублікували у Мережі.

Йдеться про тролейбус на маршруті №34, який курсує від вулиці Північна до станції метро «Почайна» на столичній Оболоні.

Про «дирку у дніщі» повідомляє жінка, яка знімає відео. На кадрах дійсно видно смугу асфальту під час руху транспорту. Ймовірно, що металева частина підлоги тролейбусу відійшла від його бокової частини.

«Це — жах. Хіба так можна? — запитує жінка.

Дірява підлога у київському тролейбусі / © із соцмереж

На тлі намірів міської влади переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва у бік збільшення до 20-25 гривень, це і справді виглядає досить абсурдно. За що мають платити люди, за дірку у підлозі?

У Департаменті транспортної інфраструктури відреагували на опубліковане відео.

Там кажуть, що водій тролейбусу помітив дірку вже на лінії.

«Це сталося в минулу суботу. Тролейбус відразу зняли з маршруту. Дірку у підлозі заварили і знову випустили тролейбус на лінію. У понеділок після обіду відремонтований тролейбус випустили на маршрут», — повідомили ТСН.ua у Департаменті.

Нагадаємо, у Києві очікується здорожчання проїзду в громадському транспорті. Згідно з даними, які Департамент транспортної інфраструктури отримав від столичних комунальних підприємств, собівартість перевезення одного пасажира в наземному транспорті (тролейбуси, трамваї, автобуси) становить трохи більше 37 гривень, а в метрополітені — 64 гривні.