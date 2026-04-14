ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

У Києві помітили тролейбус, у якому під час руху відпадає дно: що відомо

На тлі планів зі здорожчення вартості проїзду у киян виникає питання: а за що платити більше?

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У Києві помітили аварійний тролейбус

У Києві помітили аварійний тролейбус / © УНІАН

У Києві помітили тролейбус, в якому під час руху було видно велику дірку у підлозі. Відповідне відео кияни опублікували у Мережі.

Йдеться про тролейбус на маршруті №34, який курсує від вулиці Північна до станції метро «Почайна» на столичній Оболоні.

Про «дирку у дніщі» повідомляє жінка, яка знімає відео. На кадрах дійсно видно смугу асфальту під час руху транспорту. Ймовірно, що металева частина підлоги тролейбусу відійшла від його бокової частини.

«Це — жах. Хіба так можна? — запитує жінка.

Дірява підлога у київському тролейбусі / © із соцмереж

Дірява підлога у київському тролейбусі / © із соцмереж

На тлі намірів міської влади переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва у бік збільшення до 20-25 гривень, це і справді виглядає досить абсурдно. За що мають платити люди, за дірку у підлозі?

У Департаменті транспортної інфраструктури відреагували на опубліковане відео.

Там кажуть, що водій тролейбусу помітив дірку вже на лінії.

«Це сталося в минулу суботу. Тролейбус відразу зняли з маршруту. Дірку у підлозі заварили і знову випустили тролейбус на лінію. У понеділок після обіду відремонтований тролейбус випустили на маршрут», — повідомили ТСН.ua у Департаменті.

Нагадаємо, у Києві очікується здорожчання проїзду в громадському транспорті. Згідно з даними, які Департамент транспортної інфраструктури отримав від столичних комунальних підприємств, собівартість перевезення одного пасажира в наземному транспорті (тролейбуси, трамваї, автобуси) становить трохи більше 37 гривень, а в метрополітені — 64 гривні.

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie