У Києві попрощались із родиною, яку вбила Росія: 14-річна Яна, яка єдина вижила, зробила заяву

У Києві попрощались із родиною Худів / © ТСН

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Сьогодні у Києві попрощалися із 17-річним Данилом Худею та його батьками — Олегом та Вікторією.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Родина мешкала на першому поверсі будинку, в який на Святошині влучила російська балістична ракета. Того ж дня уранці рятувальники змогли живою дістати з-під завалів молодшу сестру Данила. Їі доправили до лікарні. Друзі хлопця та родини цілий день чекали коло зруйнованого будинку і до останнього сподівалися, що і Данило разом із батьками може вціліти. Втім по обіді рятувальники дістали з-під завалів їхні тіла.

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Тато Данила, Олег Худя — був військовим та воював танкістом із 2022 року. Потім був поранений і саме проходив реабілітацію в Києві. Син Данило навчався в авіаційному коледжі. Із ним, і з його батьками попрощатися прийшли сотні небайдужих. Поховають родину на Байковому цвинтарі у столиці. Під час прощання в Києві лунала тривога.

Прощання із родиною / © ТСН

Сусідка родини Валерія Якубова розповіла, що загиблі були дуже хорошими людьми.

«Це були хороші люди. Ми всі виросли разом», — каже вона.

Сестра Данила і молодша донька родини — 14-річна Яна Худя нині у лікарні. Відео, де рятувальники дістають Яну з-під завалів зруйнованого будинку — облетіло увесь світ. Для «Юнайтед 24» дівчинка вперше розповіла про обстріл.

У передвечір трагедії, з її слів, родина лягла спати в одній кімнаті. Данило — ближче до вікна. Після того, як прогримів вибух — Яна прокинулася, ввмікнула ліхтарик на телефоні і зрозуміла, що перебуває під завалами. Вона каже, кричала, але у відповідь вже не чула — ані голосу батьків, ані брата. Опіку над 14-річною дівчинкою візьмуть рідні брат і сестра — старші діти, які вже не жили з родиною. Вже у лікарні дівчинка картала себе, за те, що не змогла врятувати батьків. І поділилася спогадами про рідних.

Прощання із загиблими / © ТСН

«Мій батько Олег був дуже гарною людиною. Він був військовим та допомагав всім. Моя мама Віка теж була доброю, завжди посміхалась. Даня — був душею компанії та мав багато друзів», — згадує Яна Худя.

До 13 збільшилася кількість загиблих від масованого обстрілу Києва 24 квітня. У лікарні помер від опіків помер 45-річний чоловік. У нього залишилась донька та 6-річний онук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОЩАЛИСЬ з ЦІЛОЮ СІМ’ЄЮ, ЯКУ ВБИЛА РАКЕТА! ЄДИНА ДИТИНА, ЩО ВИЖИЛА, НЕ МОЖЕ СОБІ ПРОБАЧИТИ