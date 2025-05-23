У Києві попрощались із військовим та ведучим Максимом Неліпою: фото, відео

Максим Неліпа

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У Києві поховали військового і шоумена Максима Неліпу. Він загинув у бою 12 травня. Друзі та рідні кажуть: Максим — це людина, яка завжди готова була пожертвувати собою заради інших.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Сьогодні Київ попрощався із військовим та ведучим Максимом Неліпою. Він загинув у бою за Україну 12 травня. Прощання відбулося у будинку культури столичного КПІ. Саме тут, у стінах політеху, навчався Максим. І саме тут вперше зіграв у КВК. Далі — було телебачення. «Програй мільйон», лотерея «Хто там», «Народна зірка».

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Прощання із Максимом Неліпою / © ТСН

Його кликали бути ведучим у проєкти, які завдяки його гумору та харизмі одразу ж ставали рейтинговими. Він не боявся вчитися новому, і радо зголосився взяти участь у шоу «Танці з зірками». Хореографиня Олена Шоптенко, яка разом з ним у 2007 році підкорювала паркет, пригадує: Максим ніколи не скаржився, працював день і ніч.

Гумористичні шоу, ролі у кіно — Максим Неліпа мріяв зробити ще так багато. Був публічним, але з непублічним життям. Вже після загибелі — стало відомо на широкий загал, що Максим працював за фахом — був інженером-програмістом у Чорнобильській зоні. А щойно Росія вдерлася в Україну одразу взяв у руки зброю — спочатку у складі тероборони боронив Київ. А далі — вступив до лав ЗСУ, до сил безпілотних систем.

Рідний брат — Андрій пригадує: для Максима взагалі не стояло питання, чи йти до війська. Бо знав напевне: це — його шлях. Але життя Максима обірвалося — неочікувано для всіх. Його товариш, шоумен Анатолій Анатоліч каже: не може повірити в це повірити і досі. Бо хіба може такої світлої і веселої людини — раптом не стати?

З Максимом прощаються, востаннє дарують оберемки квітів. Їхній запах розходиться прохолодною залою. А далі — всі знову стають навколішки. Перед героєм. Співають гімн і вигукують: «Слава». А далі — проводжають під оплески. Як колись — на концертах.

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Прощання із Максимом Неліпою / © ТСН

Поховали старшого лейтенанта Максима Неліпу на Байковому кладовищі. Йому було 48.

Нагадаємо, брат Максима Неліпи розсекретив його місце служби та чим він займався перед загибеллю на фронті.

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