- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 3 хв
У Києві попрощались із журналісткою Вікторією Рощиною, яку росіяни закатували у полоні: фото, відео
У Києві сьогодні поховали журналістку Вікторію Рощину, яку росіяни викрали та закатували.
У Києві попрощалися з 27-річною журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Стан, у якому в Україну повернули її тіло, доводить, що Вікторію катували та знущалися над нею у російській колонії. Панахида за загиблою відбулася у Михайлівському соборі, прощання — на Майдані Незалежності.
Поховають Вікторію на Байковому цвинтарі. Журналісти-розслідувачі з українських та міжнародних ЗМІ паралельно з офіційним розслідуванням з’ясовують обставини загибелі Рощиної та прагнуть справедливого покарання для винуватців.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.
Попрощатися із Вікторією Рощиною прийшли журналісти чи не всіх редакцій столиці. Віка Рощина працювала на "Громадському телебаченні". До повномасштабного вторгнення була парламентським кореспондентом.
Робила репортажі з судів, займалася справами Майдану та корупційними скандалами. На початку 2022 року Вікторія зосередилася на документуванні військових злочинів на окупованих територіях.
У березні 2022 року вона вперше потрапляє в полон. Співробітники ФСБ тримають її п’ять діб, але відпускають. Попри очевидну небезпеку, вона вирушає на окуповану територію знову. І знову — потрапляє в полон.
Нині її колеги та редактори кажуть — зупинити Рощину було неможливо. Розповідати про людей, які залишились в окупації, вона вважала своєю місією.
"Постійно в нас виникає думка — а що ми могли зробити інакше? Чи могли ми витягнути її звідти? Чи могли не пустити? Звісно, картаємо. Звісно, думаємо кожен крок. І розуміємо, що певно швидше за все ні, тому що вона жила цим", — каже Наталя Гуменюк, голова ГО "Громадське телебачення".
"Були в нас розмови стосовно того, треба їздити чи не треба їздити на окуповані території. Вона казала, що оскільки вона єдина, хто може це робити, вона буде це продовжувати робити. І в цьому була, звісно, надзвичайна сміливість і унікальність того, що вона робила", — каже Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди".
Вікторія потрапила до російського полону рівно два роки тому, у серпні 2023-го, у жовтні — росіяни офіційно підтвердили, що утримують журналістку.
"Їй не було висунуто жодних звинувачень у жодному злочині. Ми знаємо, як вони вміють штампувати судові справи — цього не було зроблено. Вона просто сиділа, як звір в клітці, без жодних звинувачень, без права на зв’язок, без права на медичну допомогу. До останнього", — каже Ангеліна Карякіна, головна редакторка новин на "Громадському телебаченні".
Рік тому її внесли у списки на обмін та вже чекали вдома. Але в жовтні батько Вікторії отримав сповіщення про її смерть в полоні. Тіло репортерки повернули в лютому цього року під час репатріації тіл військовополонених — у мішку з написом "невідомий військовослужбовець ЗСУ". Тіло було спотворене: все в синцях та порізах, мозок та очні яблука видалені. Найімовірніше, це зробили, аби приховати причини смерті Віки.
Колеги Вікторії з різних країн вже об’єдналися у спільний "Вікторія проджект". Його завдання — розслідувати її справу та дізнатися, що відбувалося з журналісткою у вересні минулого року. І хто саме її вбив.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 НАЖИВО! НОВИНИ 8 СЕРПНЯ - П'ЯТНИЦЯ