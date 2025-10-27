ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
419
1 хв

У Києві попрощалися із журналістами Freedom, загиблими від атаки РФ (фото)

Альона Грамова та Євген Кармазін фіксували наслідки атаки АЗС на Донеччині, коли в їхнє авто поцілив російський «Ланцет».

Автор публікації
Карина Бондаренко
Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

У Києві прощаються з журналісткою та оператором, які загинули у Краматорську від російського удару дроном. 23 жовтня знімальна група телеканалу Freedom Альона Грамова та Євген Кармазін фіксували наслідки атаки АЗС, коли в їхнє авто поцілив російський «Ланцет».

Про це повідомляє ТСН з Михайлівського собору.

Воєнкори знімали війну, і минулого четверга в момент, коли вони фіксували наслідки ворожих прильотів по автозаправній станції в Краматорську, в їхню машину прицільно вдарив російський дрон.

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

Кореспондент Олександр Количев дістав важкі поранення, Олена та Євген загинули на місці.

Обидвоє були уродженцями Донеччини, війну в своїй області висвітлювали ще до початку повномасштабного вторгнення.

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

Прощання із Альоною Грамовою та Євгеном Кармазіним / © ТСН

На прощання з ними прийшли рідні та багато колег, які сьогодні згадують теплі історії про журналістку та оператора, говорять про їхню сміливість та про добрі справи, які вони робили для людей.

Світла памʼять колегам! Співчуття близьким!

419
