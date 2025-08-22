У Києві посеред будинків пролунав вибух: що відомо

Затримання підозрюваного / © Поліція Києва

У Києві посеред житлових будинків пролунав вибух. Інцидент трапився на столичній Оболоні.

У поліції Києва розповіли деталі події. Там підтверджують, що інформація про вибух на Оболоні надійшла по лінії 102.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовували, що чоловік 1980 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув світло-шумову навчальну гранату посеред житлових будинків. За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296, а чоловіка затримано в порядку статті 208», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

У поліції додають, що внаслідок вибуху гранати постраждалих серед людей немає.

Свої дії чоловік пояснити не зміг, бо був нетверезий. Триває слідство. Правоохоронці встановлюють, звідки у чоловіка з’явилася навчальна граната та навіщо він її підірвав.

