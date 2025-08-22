ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
607
Час на прочитання
1 хв

У Києві посеред будинків пролунав вибух: що відомо

У поліції розповіли, що сталося на столичній Оболоні.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного / © Поліція Києва

У Києві посеред житлових будинків пролунав вибух. Інцидент трапився на столичній Оболоні.

У поліції Києва розповіли деталі події. Там підтверджують, що інформація про вибух на Оболоні надійшла по лінії 102.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовували, що чоловік 1980 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув світло-шумову навчальну гранату посеред житлових будинків. За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296, а чоловіка затримано в порядку статті 208», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

У поліції додають, що внаслідок вибуху гранати постраждалих серед людей немає.

Свої дії чоловік пояснити не зміг, бо був нетверезий. Триває слідство. Правоохоронці встановлюють, звідки у чоловіка з’явилася навчальна граната та навіщо він її підірвав.

Нагадаємо, в Києві підліток кинув петарду під вікном кафе.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie