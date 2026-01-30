У Києві посеред вулиці замерзає жінка з вірною собакою: як її намагаються врятувати

Собака Боба

Київ в очікування морозів до 27 градусів, які за прогнозами охоплять місто вже з понеділка. Небайдужі кияни б’ють на сполох: місто має потурбуватися про безпритульних та тварин, які у цей холод можуть залишитися на вулиці і просто замерзати.

Життя під балконом на Райдужній

Про історію Наталії та її собаки Боби ТСН.ua розповіли волонтери, які допомагають тваринам. Спочатку у Мережі писали, що біля одного з будинків у Дніпровському районі просто на вулиці живе жінка з собакою, і стан здоров’я жінки дуже поганий. Жінка кілька років живе на вулиці і стільки ж біля неї її дівчинка — собака Боба.

«Наталія, якій на вигляд 60-65 років, живе під балконом багатоповерхівки на вулиці Райдужній. І як виявилося, зі здоров’ям жінки не все так погано, як спочатку розповіли люди. Жінка розмовляла, лежала і сиділа напівлежачи на матраці. Поруч з нею її друг — собака Боба. Жінка каже, що в принципі, почувається нормально, але видно, що у неї відморожені щоки, мають синій колір. Насувається значне похолодання, особливо холодними будуть ночі, до мінус 23 градусів. Жінку і собаку потрібно кудись прилаштувати, бо вони можуть не пережити таких сильних морозів на вулиці», — розповідає ТСН.ua Олександра Газієва, волонтерка, яка опікується тваринами.

Нерозлучна пара: чому Наталія відмовляється від допомоги

Проблема у тому, що Наталія і Боба — нерозлучні. Куди йде жінка, туди і чимчикує її собака. Якщо десь на районі побачите Бобу, то це означає, що десь поруч є Наталія. Остання категорично відмовляється переїхати у тепле місце без своєї собаки.

«Вона каже, що без своєї собаки нікуди не піде. Мовляв, вже буде як буде під час морозу. А собака у неї чималенька, і з твариною її можуть не впустити у тепле місце, навіть у під’їзд. Чесно кажучи, якби у мене не було вдома багато котів, я б впустили Наталю з собакою до себе додому на ці холодніші чотири дні. Але не відомо, як поведуть себе коти та собака. Шукаю варіанти для Наталі, залишатися на вулиці їй не можна, як і тварині», — зазначає Олександра.

Волонтер каже, що навіть телефонувала у Дніпровську РДА. Там їй пояснили, що з собакою жінку можуть не пустити у пункт обігріву, мовляв, треба обходити пункти і розпитувати керівників.

Пошук теплих місць та намети ДСНС

«Проблема у тому, що Наталі важко пересуватися. Тому їй потрібне місце десь поруч з Райдужною. Це може бути звичайний під’їзд або якась тепла комірчина, де жінка з собакою зможе пересидіти морози. Якщо ж для неї стане притулком якийсь з пунктів обігріву, то потрібно, щоб він працював цілодобово», — каже волонтерка.

В ДСНС Києва кажуть, що на Троєщині встановлені два намети, у яких можуть ночувати люди, але питання у тому, наскільки велика собака безпечна для оточуючих.

«У намети заходять і люди з тваринами, тому така ночівля можлива, і там жінці не відмовлять, але намети знаходяться на Троєщині. Вони розташовані на вулиці Лаврухіна, 11 та Беретті, 7», — повідомили у столичній ДСНС.

