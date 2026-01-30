ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
3 хв

У Києві посеред вулиці замерзає жінка з вірною собакою: як її намагаються врятувати

У Дніпровському районі волонтери намагаються врятувати безпритульну жінку та її вірну собаку від страшних морозів.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Собака Боба

Собака Боба

Київ в очікування морозів до 27 градусів, які за прогнозами охоплять місто вже з понеділка. Небайдужі кияни б’ють на сполох: місто має потурбуватися про безпритульних та тварин, які у цей холод можуть залишитися на вулиці і просто замерзати.

Життя під балконом на Райдужній

Про історію Наталії та її собаки Боби ТСН.ua розповіли волонтери, які допомагають тваринам. Спочатку у Мережі писали, що біля одного з будинків у Дніпровському районі просто на вулиці живе жінка з собакою, і стан здоров’я жінки дуже поганий. Жінка кілька років живе на вулиці і стільки ж біля неї її дівчинка — собака Боба.

«Наталія, якій на вигляд 60-65 років, живе під балконом багатоповерхівки на вулиці Райдужній. І як виявилося, зі здоров’ям жінки не все так погано, як спочатку розповіли люди. Жінка розмовляла, лежала і сиділа напівлежачи на матраці. Поруч з нею її друг — собака Боба. Жінка каже, що в принципі, почувається нормально, але видно, що у неї відморожені щоки, мають синій колір. Насувається значне похолодання, особливо холодними будуть ночі, до мінус 23 градусів. Жінку і собаку потрібно кудись прилаштувати, бо вони можуть не пережити таких сильних морозів на вулиці», — розповідає ТСН.ua Олександра Газієва, волонтерка, яка опікується тваринами.

Собака Боба

Собака Боба

Нерозлучна пара: чому Наталія відмовляється від допомоги

Проблема у тому, що Наталія і Боба — нерозлучні. Куди йде жінка, туди і чимчикує її собака. Якщо десь на районі побачите Бобу, то це означає, що десь поруч є Наталія. Остання категорично відмовляється переїхати у тепле місце без своєї собаки.

«Вона каже, що без своєї собаки нікуди не піде. Мовляв, вже буде як буде під час морозу. А собака у неї чималенька, і з твариною її можуть не впустити у тепле місце, навіть у під’їзд. Чесно кажучи, якби у мене не було вдома багато котів, я б впустили Наталю з собакою до себе додому на ці холодніші чотири дні. Але не відомо, як поведуть себе коти та собака. Шукаю варіанти для Наталі, залишатися на вулиці їй не можна, як і тварині», — зазначає Олександра.

Волонтер каже, що навіть телефонувала у Дніпровську РДА. Там їй пояснили, що з собакою жінку можуть не пустити у пункт обігріву, мовляв, треба обходити пункти і розпитувати керівників.

Пошук теплих місць та намети ДСНС

«Проблема у тому, що Наталі важко пересуватися. Тому їй потрібне місце десь поруч з Райдужною. Це може бути звичайний під’їзд або якась тепла комірчина, де жінка з собакою зможе пересидіти морози. Якщо ж для неї стане притулком якийсь з пунктів обігріву, то потрібно, щоб він працював цілодобово», — каже волонтерка.

В ДСНС Києва кажуть, що на Троєщині встановлені два намети, у яких можуть ночувати люди, але питання у тому, наскільки велика собака безпечна для оточуючих.

«У намети заходять і люди з тваринами, тому така ночівля можлива, і там жінці не відмовлять, але намети знаходяться на Троєщині. Вони розташовані на вулиці Лаврухіна, 11 та Беретті, 7», — повідомили у столичній ДСНС.

Нагадаємо, енергетична допомога США Україні опинилася заблокованою через бюрократичні зміни в адміністрації президента Дональда Трампа. Поки у Вашингтоні сперечаються щодо контролю за коштами, українська енергосистема опинилася на межі колапсу під час лютих морозів.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie