У Києві потонули двоє іноземців: що відомо

У Києві потонули двоє людей / © pixabay.com

Реклама

У Києві у Дніпрі виявили тіла двох чоловіків. Страшну знахідку помітили на березі у столичному Гідропарку. У Мережі повідомляють, що загиблі — іноземці, ймовірно, колумбійці.

У поліції Києва ТСН. ua розповіли, що подія трапилася 23 травня.

До поліції надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дніпро двоє іноземців стрибнули з пірса в воду та не випливли.

Реклама

«У подальшому рятувальники відшукали тіла двох загиблих — ними виявились громадяни іншої країни, 20 та 25 років. За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України», — повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, на Львівщині згорів автомобіль разом з людиною.

Новини партнерів