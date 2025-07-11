У Києві працює унікальна кав’ярня, куди ходять військові: відео

Власниця кав’ярні / © ТСН

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У Києві відкрили кав’ярню, яка стала своєрідним хабом для поранених військових і звільнених з полону.

Про людей, які воювали, а зараз адаптуються до цивільного життя — у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Марічка — в минулому журналістка, у теперішньому — власниця кав’ярні та дружина захисника України. Коли відкривала заклад, розраховувала, що клієнтами будуть офісні працівники. Зараз її відвідувачі носять патчі та однострій.

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«Польський» — це його позивний. Він користується колісним кріслом. Каже, зазвичай з іншими пораненими їздять сюди паровозиком — на районі їх навіть прозвали «експресом». І завжди маршрут пролягає через кав’ярню.

Одне з головних правил власниці Марічки — в кафетерії має лунати українська мова.

«У мене дідусь був провідником ОУН, і в матеріалах справи його за українську мову вбили», — каже вона.

Володимир прийшов випити кави. Каже, після фронту вийти в цивільний світ морально непросто. Але він сподівається, що і люди в тилу призвичаються до того, що війна поряд, і поранені — теж поряд. Тутешні клієнти розповідають — цивільні не завжди знають, як поводитися, коли з пораненими.

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Дата публікації 21:50, 11.07.25 Кількість переглядів 34 ТСН 20:00 новини! Підсумки 11 липня. Трамп зібрався заробити на війні? Скандал навколо Шабуніна

Окрім кави, тут намагаються дати ще й надію. Традиція кав’ярні — купувати каву заздалегідь для тих, на кого чекають з полону. Пачка листочків — кава для тих, хто вже її не вип’є. Ця «підвішена» кава — вже частина нашої спільної історії.

«Ми не можемо назвати адресу, не всі обличчя поранених можемо показати, але ця історія маленької кав’ярні вже давно припинила бути лише про каву та лимонади», — йдеться у сюжеті ТСН.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НОВИНИ! ПІДСУМКИ 11 ЛИПНЯ. ТРАМП зібрався ЗАРОБИТИ на війні? Скандал навколо ШАБУНІНА