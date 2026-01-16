- Дата публікації
У Києві презентували перший український серіал "Тиха Нава" у стилі true crime
В Україні зняли перший true crime серіал. Про що він?
Попри тріскучі морози, в одному зі столичних кінотеатрів було людно. Шанувальники кіно зібралися на допрем’єрний показ першого українського серіалу в стилі true crime — «Тиха Нава». Низка моторошних зґвалтувань, містечко під боком у столиці та підозрюваний, на якого ніхто не міг подумати.
Хто винен у спалаху насильства — дізнавався кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.
Чорні пакети та ролі для гостей
Прем’єра розпочалася незвично: кожному гостю пропонували обрати одну з трьох ролей — слідчий, свідок або підозрюваний. Кореспондент ТСН обрав роль підозрюваного і отримав загадковий «прес-пакет».
Дмитро Фурдак, кореспондент ТСН: «Усередині — різні види чаїв та коробка з чашкою. Можливо, це натяк на те, що злочин у серіалі відбувався за допомогою розбитого посуду? Ротація покаже».
Художній опис реальних жахіть
«Тиха Нава» — це детективний мінісеріал на вісім серій. Він знятий у популярному форматі true crime, тобто в основі сюжету лежать події, що відбувалися в реальному житті. Сценарій описує серію жорстоких зґвалтувань у невеликому містечку Тиха Нава неподалік Києва.
Представники платформи Київстар ТБ зазначають, що окрім унікального сюжету, серіал має важливу соціальну місію.
«Наша задача — щоб глядач отримав щось унікальне, але також, щоб залишився соціальний підтекст. Треба говорити через художні серіали про важливе — про те, що не треба мовчати про насильство», — наголошують автори проєкту.
Зірковий склад серіалу
Головну роль — молодого юриста, який опиняється в центрі підозр, — зіграв зірка українського кіно Олександр Рудинський. Актор жартує, що найбільш неочікувану реакцію на свою роботу отримав від мами своєї дружини ще до виходу серіалу.
Олександр Рудинський, актор: «Моя теща побачила трейлер і сказала: "Саша, нащо ти в цьому знімався, ти вбивця!". Каже, ти вбивця, я це знаю точно. Вона навіть моїй дружині Марії почала казати: нащо ти дозволила йому там грати?»
Попри похмурий сюжет, Олександр зізнається, що працювати було в задоволення, адже на майданчику зібралося багато колег із театру імені Івана Франка. Батька головного героя зіграв Андрій Самінін, який був викладачем Рудинського в університеті. Також у стрічці знялися Настя Поставіт та Паша Шпігун.
Ще одна зірка «Тихої Нави» — Сергій Кисіль. Актор не приховує радості від великого проєкту: «Ми для цього і працюємо, аби досягати певних висот. Сподіваюся, матеріал викличе у людей сильні емоції».
Де подивитися?
Розгадати таємницю моторошних злочинів у Тихої Наві можна вже зараз. Всі вісім серій детективу доступні до перегляду виключно на платформі Київстар ТБ через мобільний застосунок або сайт.
