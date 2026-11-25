У Києві прощаються з В’ячеславом Брюховецьким / © ТСН

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У Києві 25 листопада відбувається прощання з В’ячеславом Брюховецьким — першим президентом відродженої Києво-Могилянської академії.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Максим Чалий.

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Церемонія прощання відбулася у стінах університету. Віддати шану освітянину прийшли студенти, викладачі та випускники Могилянки, а також державні діячі й представники культурної спільноти.

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Чинний президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт наголосив на визначальній ролі Брюховецького у розвитку української вищої освіти після здобуття незалежності. За його словами, саме Могилянка стала осередком освітніх інновацій, а значною мірою цьому сприяли інтуїція, гострий розум та організаторські здібності Брюховецького.

«Він завжди знав, що робити, він завжди був впевнений в собі, він завжди брав на себе повну відповідальність. Це абсолютно унікальна людина, з якою ми сьогодні прощаємося», — зазначив Квіт.

Він також додав, що під час прощання присутні згадували багато яскравих історій із життя Брюховецького.

Далі церемонія прощання продовжилася в Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховають В’ячеслава Брюховецького на Байковому кладовищі.

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Дата публікації 12:49, 25.11.26 Кількість переглядів 3 У Києві прощаються з першим президентом відродженої Могилянки В’ячеславом Брюховецьким

Що відомо про В’ячеслава Брюховецького та його здобутки

Нагадаємо, Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький помер 12 листопада 2026 року на 80-му році життя. Про його смерть повідомили в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Брюховецький був одним із засновників Народного Руху України та долучився до становлення незалежної української держави. 1991 року він ініціював відродження Києво-Могилянської академії, яку згодом очолив. В університеті назвали смерть освітянина непоправною втратою для всієї України.

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив В’ячеслава Брюховецького орденом Свободи. Науковця відзначили за вагомий внесок у розвиток української освіти й науки, відродження Могилянки, активну громадянську позицію та виховання патріотичної молоді.

За керівництва Брюховецького в академії запровадили незалежне тестування для вступників, поділ навчання на бакалаврат і магістратуру, міждисциплінарні програми та вільний вибір навчальних дисциплін. Він також сприяв відновленню Острозької академії та створенню миколаївського осередку НаУКМА, який згодом став Чорноморським національним університетом імені Петра Могили.

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Звання Героя України В’ячеслав Брюховецький отримав 2007 року.

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