У Києві просто посеред вулиці утворився метровий "гейзер": з'явилося відео
Прорвало трубу теплопостачання, що підтвердили ТСН.ua у КП «Київтеплоенерго».
У Києві у п’ятницю, 8 травня, просто посеред вулиці утворився метровий «гейзер».
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та оприлюднили відео.
«На Північному мосту зі сторони SkyMall утворився новий справжній гейзер. Бігом всі на екскурсію», — йдеться в іронічному описі під відео.
У КП «Київтеплоенерго» у коментарі ТСН.ua підтвердили прорив.
«Прорвало трубу теплопостачання», — уточнили у «Київтеплоенерго» та пообіцяли пізніше повідомити деталі.
