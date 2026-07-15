У Києві проїзд у комунальному транспорті зріс до 30 гривень, але є спосіб платити менше: відео

У Києві підвищили вартість проїзду в комунальному транспорті

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Проїзд у всьому комунальному транспорті Києва здорожчав майже учетверо — із восьми гривень до 30-ти. Проєкт нових тарифів столична адміністрація оприлюднила ще у травні. За цей час новина про підвищення вартості проїзду сильно збурила людей, однак офіційну петицію громадян із закликом не встановлювати такі високі ціни КМДА повністю відкинула.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Мацюцька.

Що відомо про підвищення тарифів на проїзд

Від 15 липня тариф на проїзд у розмірі 30 гривень стає новою щоденною реальністю для Києва.

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У КМДА наполегливо наголошують: тридцять гривень за тролейбус, автобус, трамвай чи фунікулер — це вартість лише разової поїздки. Якщо купувати поїздки гуртом через мобільний застосунок або на пластикову транспортну карту, їхня індивідуальна вартість суттєво зменшуватиметься. Зокрема, якщо придбати одразу 50 поїздок оптом, вони перетворяться на 25 гривень за одну подорож.

Якщо ви до 15 липня встигнули поповнити карту гуртом і якомога більше, ціни за поїздки все ще вираховуватимуться із розрахунку по вісім гривень. І цей старий тариф діятиме для власників карток аж до вересня. Багато киян цією можливістю вже скористалися. Нові ціни людей відверто бентежать, хоча дехто з пасажирів погоджується, що час для підвищення тарифів дійсно настав.

Що кажуть пасажири

Журналісти ТСН поспілкувалися з киянами на зупинках громадського транспорту:

Я поповнила карту тільки на 50 поїздок, але це все одно дуже дорого. Я вважаю, що під час дії воєнного стану підвищувати комунальні тарифи та вартість проїзду — це дуже важко для звичайного народу».

«Я пенсіонерка, тому сама їжджу безкоштовно. Але мене це здорожчання все одно дуже сильно турбує».

«Можливо, 30 гривень — це трохи задорого. Проте те, що ціну підвищувати було треба, це напевно однозначно».

Чому змінилися плани: офіційне пояснення КМДА

Раніше мер столиці Віталій Кличко кілька разів публічно наголошував, що під час дії воєнного стану ціни на громадський транспорт у Києві точно не збільшуватимуть, хоча він і залишається глибоко дотаційним з міського бюджету. Цього ж року плани та обіцянки міської влади різко змінилися.

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Ось яке офіційне пояснення такого кроку надають представники столичної влади на інформаційному порталі КМДА:

«Нагадаємо, вартість проїзду у столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність її оновлення пояснюють потребою наблизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання інфраструктури, а також скороченням пасажиропотоку».

Чи виправданий тариф на проїзд: думка експерта

Транспорт це суспільно важлива послуга і він має бути доступним, нагадує експерт Дмитро Беспалов. Якщо дивитись на цифри порахованої чиновниками собівартості — то для метро це трохи більше шістдесяти чотирьох гривень, для наземного транспору — 44. Тобто тридцять гривень дійсно таки менше за собівартість.

«Але є питання щодо визначення собівартості перевезення одного пасажира — чи не занижені пасажиропотоки, чи оптимальні маршрути або чи не завищені витрати підприємств. Можливо туди включені якісь складові, які можна виключити. На чому можна зекономити», — вважає Дмитро Беспалов.

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Яка ситуація в інших містах

Цифра 30 гривень за транспорт в межах України — не новина. Першим таку суму за проїзд виставив Львів. Однак ціна різниться від способу оплати. Найдорожче — це за готівку, ті ж 30 гривень. Банківською карткою вже дешевше — 26. Через міський застосунок “Леокарт” — проїзд вартуватиме 23 гривні. А от проїзний на усі види транспорту на місяць — у Львові вартує 1150 гривень. Якщо розділити — це менше сорока гривень на день.

У Києві ж пропонують безлімітний абонемент. На початку обговорень місто пропонувало 4875 гривень, але тепер сума на чверть менше — три тисячі шістсот п’ятдесят шість гривень. На день — сто двадцять гривень. І це більше, аніж за кордоном.

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