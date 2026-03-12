У Києві раптово на 5 гривень здорожчає проїзд у маршрутках: що відомо

У Києві здорожчає проїзд у маршрутках / © УНІАН

Реклама

У Києві зросте вартість проїзду у приватних маршрутках. Вже у суботу (14 березня) в салонах автобусів змінять цінники. Вартість проїзду зросте на 5 гривень. Тобто замість 15 доведеться заплатити 20 гривень. На 5 гривень здорожчають всі маршрутки, які здійснюють перевезення в межах міста Києва.

Деякі перевізники вже попередили пасажирів про зміну тарифів. Відповідні оголошення з’явилися у маршрутках, які працюють на маршруті №434.

Тарифи на проїзд у Києві: хто та як їх встановлює

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА на запит ТСН.ua зауважують, що міська влада встановлює тарифи лише на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування, які працюють у звичайному режимі руху.

Реклама

Тобто місто регулює вартість проїзду тільки на маршрутах муніципального пасажирського транспорту. Водночас тарифи на перевезення, які здійснюють приватні перевізники, міською владою не встановлюються.

Приватні перевізники повідомляють місто про збільшення вартості проїзду і пояснюють причини.

«Враховуючи офіційні листи від приватних перевізників, що працюють на маршрутній мережі Києва, то з 14 березня вартість проїзду у маршрутних таксі зросте на 5 грн і становитиме 20 грн за поїздку», — повідомив на запит ТСН.ua Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Чому зростає вартість проїзду

У Департаменті кажуть, що приватні перевізники аргументують підвищення тарифу низкою причин і передусім різким зростанням вартості дизельного палива/

Приватні перевізники зазначають, що підвищення тарифу є вимушеним кроком та пов’язане зі значним зростанням вартості дизельного пального, запасних частин, а також інших матеріально-технічних ресурсів, необхідних для забезпечення стабільної роботи транспорту та безперебійного перевезення пасажирів.

Реклама

Чи буде дорожчати проїзд в комунальному транспорті?

«Наголошуємо, що у місті залишається незмінною вартість поїздок у комунальному пасажирському транспорті — метро, трамваях, тролейбусах та автобусах. Місто продовжує підтримувати доступний тариф для пасажирів на цих видах транспорту», — зауважують у Департаменті.

Там підкреслюють, що зміни тарифу стосуються виключно маршрутів, які обслуговуються приватними перевізниками у режимі маршрутного таксі

Поки невідомо чи зросте вартість проїзду на маршрутах, які обслуговує КП «Київпастрас». Наразі така інформація у Департаменті відсутня.