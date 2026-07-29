У Києві різко зросте вартість проїзду у маршрутках: чого та коли очікувати пасажирам

У Києві різко зросте вартість проїзду в маршрутках

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У Києві вже у найближчі дні подорожчає вартість проїзду у приватних маршрутках. Подорожчання планувалося з 15 липня, коли у столиці різко подорожчав проїзд у громадському транспорті з 8 до 30 гривень, але перевізники відтермінували зростання тарифу на два тижні. Отже, вже від суботи, 1 серпня, проїзд у маршрутних таксі зросте від 20 до 25 гривень.

Чому перевізники піднімають тарифи

За словами Ігоря Мойсеєнка, голови Асоціації перевізників Києва і Київської області, підвищення вартості проїзду пов’язане з тим, що у черговий раз вгору пішла вартість пального. На минулому тижні до цінників на пальне додалося по 10–15 гривень. Саме цей фактор спонукає перевізників змінити цінники і більше не відкладати здорожчення.

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«Від суботи, 1 серпня, приватні перевізники будуть змушені підняти вартість проїзду до 25 гривень за поїздку. Зростання тарифів планується у всіх приватних маршрутках, які працюють у Києві», — розповідає ТСН.ua голова Асоціації.

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Дефіцит кадрів та проблеми з бронюванням

Ігор Мойсеєнко додає, що окрім подорожчання пального є інші чинники подорожчання. Серед іншого, це ускладнення процесу бронювання водіїв маршруток.

«Перед перевізниками поставили більш жорсткі умови щодо бронювання, а саме до розміру мінімальних зарплат. Але найбільша наша біда — це відсутність водіїв. Маємо дуже великий дефіцит кадрів. На всіх маршрутках, які працюють у Києві, з цієї причини на лінії випускається значно менша кількість рухомого складу. Автобуси переважно стоять у парках, бо на них немає кому працювати», — каже Ігор Мойсеєнко.

До цього він додає, що така ж проблема з браком кадрів існує і з обслуговуючим персоналом — слюсарями, механіками, які займаються ремонтом автобусів.

«З персоналом по обслуговуванню автобусів дуже складна ситуація — фахівців не вистачає. Підвищення вартості проїзду дозволить дещо її покращити. Звісно, якщо нічого кардинально не зміниться. Ми планували підвищити вартість проїзду ще від 15 липня, коли подорожчав проїзд у громадському транспорті Києва. Але потім рішення відтермінували, щоб воно було не таким шокувальним для пасажирів, то ж до суботи проїзд у маршрутках ще коштуватиме 20 гривень за поїздку», — каже голова Асоціації перевізників.

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Чому не варто порівнювати тариф із метро

До речі, київські активісти неодноразово заявляли, що збільшення вартості проїзду у київському метро та електротранспорті до 30 гривень було ухвалено на користь приватних перевізників. Мовляв, місто підвищує тариф до 30 гривень, а приватні перевізники — до 25–28, і отримуватимуть прибутки. Адже пасажири їздитимуть на транспорті, який дешевший.

Ігор Мойсеєнко заперечує таку версію. Мовляв, озвучуючи такі заяви, експерти дбають про власний піар на темі подорожчання вартості проїзду, хоча самі добре усвідомлюють, що без підняття тарифів транспортна галузь довго існувати не зможе.

«Тут проблема в іншому. Якби вартість проїзду переглядалася в громадському транспорті Києва на 2-3 гривні щорічно, то ми б уже давно прийшли б до тарифу у 25-27-30 гривень за поїздку. І пасажири не так би болісно все це сприймали. Адже під час війни у людей небагато коштів, і ми це чудово розуміємо. У той же час не проходило й року, щоб не піднімалися ціни на те, з чого формується вартість поїздки. У магазинах Києва щомісяця переглядаються ціни на продукти та товари і кожного разу у бік здорожчення, а вартість поїздок на транспорті штучно тримали на одному рівні майже десять років. Тепер різке підвищення вартості проїзду дійсно сприймається людьми як шокуючий факт», — пояснює свою позицію Ігор Мойсеєнко.

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