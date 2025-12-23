У Києві російський "Шахед" впав на багатоповерхівку: що відбувається на місці обстрілу

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

У Святошинському районі Києва 23 грудня під масованого російського обстрілу України ворожий «Шахед» впав поряд із житловим будинком.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

Обстріл Києва

«Російські дрони сьогодні зранку атакували київські багатоповерхівки. Кілька будинків постраждало у Святошинському районі», — каже кореспондент ТСН.

Станом на 12:00 відомо про 5 постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. Також із осколковими пораненнями госпіталізовано 48-річну жінку, її стан тяжкий.

На дах одного із будинків у Святошинському районі впав російський дрон. Там пошкоджено фасад, вікна, двері. На місці працюють рятувальники та комунальники.

Обстріл Київщини

Також відомо, що через російський обстріл Київської області загинула людина, ще двоє постраждало.

У Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження — отримали осколкові поранення.



В Обухівському районі пошкоджені 2 приватні будинки. На місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків.

