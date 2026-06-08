У Києві розглядають можливість перетворення підземного ТЦ «Метроград» на паркінг або укриття

ТЦ у Києві можуть перетворити на паркінг

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У Києві опрацьовують варіант залучення підземного торговельного комплексу «Метроград» для потреб територіальної громади. Об'єкт вивчають на предмет потенційного використання для цивільного захисту населення або облаштування паркувального простору.

Про це у відповіді на запит ТСН.ua повідомив директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Олександр Сергєєнков.

Саме це КП є єдиним оператором з паркування транспортних засобів у місті Києві. Варто нагадати, що раніше про такі плани вже розповідав заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Аналіз правових механізмів та умов

Як зазначив Олександр Сергєєнков, наразі триває підготовчий та аналітичний етап дослідження цього питання.

«Станом на теперішній час опрацьовується питання щодо можливості залучення підземного торговельного комплексу «Метроград» до реалізації завдань і потреб територіальної громади міста Києва у разі виникнення передбачених законодавством підстав та за наявності відповідних правових механізмів. З цією метою здійснюється комплексний аналіз чинного законодавства України, а також вивчаються можливі організаційно-правові інструменти, які можуть бути застосовані з урахуванням вимог законодавства та фактичних обставин», — повідомив ТСН.ua директор КП.

Водночас він додає, що будь-які рішення щодо зміни функціонального призначення, режиму використання або залучення зазначеного об’єкта до виконання завдань територіальної громади можуть бути ухвалені виключно в межах повноважень уповноважених органів та у спосіб, передбачений Конституцією, законами України й іншими нормативно-правовими актами.

Це означає, що прийняттю таких рішень обов'язково має передувати проведення необхідних оцінок: правових,

технічних,

містобудівних,

майнових,

безпекових.

Пріоритет — безпека та цивільний захист

Посадовець пояснює, що з урахуванням безпекових викликів, пов’язаних із запровадженням та дією правового режиму воєнного стану, місто зацікавлене у забезпеченні максимально ефективного та раціонального використання об’єктів підземного простору.

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Зокрема, розглядаються можливості їх потенційного використання для потреб цивільного захисту населення, підвищення рівня безпеки мешканців міста та розвитку інфраструктури укриттів. Разом із тим, у КП «Київтранспарксервіс» наголошують, що станом на сьогодні жодних остаточних управлінських рішень щодо подальшого використання або зміни функціонального призначення підземного ТЦ «Метроград» не ухвалено.

«Питання подальшого розвитку та використання підземних ТЦ, розташованих у центральній частині міста Києва, опрацьовуються з урахуванням вимог законодавства, інтересів територіальної громади, містобудівної документації, майнових прав власників та користувачів, а також актуальних потреб у сфері безпеки та цивільного захисту населення», — підсумував керівник КП.

У разі прийняття відповідних рішень, інформація про них буде офіційно оприлюднена та доведена до відома громадськості.

Нагадаємо, підземелля у центрі Києва планують перетворити на паркінг-укриття.

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