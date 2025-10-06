У Києві розшукують загадкового чаклуна, який лякає лівий берег: що відомо

На лівому березі Києва невідомі регулярно підкладають яблука та сире м’ясо — мешканці вважають це небезпечним ритуалом. / © ТСН

Реклама

Мешканці лівого берега Києва стверджують, що якісь невідомі особи поблизу вулиці Братиславської почали проводити таємничі ритуали, що своєю чергою, лякає очевидців та змушує прибирати доволі дивні атрибути.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Так днями в одній з інтернет-спільнот лівого берега Києва, у соцмережі, одна з мешканок виклала фотографії того, що знайшла у лісополосі. На фото зображена четна кількість яблук, груш, сире м’ясо та відкрита пляшка горілки.

Реклама

Авторка допису також зазначає, що на цьому місці часто бачить разом з горілкою копійки.

Частина коментаторів припускає, що такі дії є начебто окультним ритуалом, можливо, «відкупом», окремі дописувачі не виключають, що так можуть діяти догхантери, які налаштовані труїти тварин, але згодом такі дописувачі спростували свою ж версію, зазначаючи, що горілку жодна з тварин не буде пити.

Допис мешканки лівого берегу Києва про регулярні незвичні знахідки. Скріншот зі сторінки спільноти «Воскресенка+Райдужний» у Facebook.

Ще одна з дописувачок висунула «звичайну життєву» версію, мовляв, такий набір міг забути «якийсь алкаш». Але, за твердженням дописувачів, такі набори тут з’являються напередодні релігійних свят. «Чортів годують», — припустила ще одна з дописувачок. Своєю чергою, авторка допису пожартувала, що при нагоді треба піймати «екстрасенса» та нагодувати його тими фруктами і сирим м’ясом.

Як слідує з коментарів інших дописувачів, ця локація — не єдина в столиці, де помітили загадкові фігури, які викладені з фруктів та м’яса.

Реклама

Ще одна з дописувачок стверджує, що аналогічне бачила в парку на Троєщині на проспекті Червоної калини.

Відомий в Україні мольфар Макс Гордєєв в коментарі для ТСН.ua висунув думку, що розкладені таким чином фрукти разом з сирим м’ясом та горілкою дійсно можуть бути магічним ритуалом.

«Це чисто язичницький ритуал», — каже мольфар.

Та пояснює: «Якщо є сире м’ясо — то це підношення богам. Якщо це було нещодавно, то було осіннє рівнодення (22 вересня — Ред.). Яблука, горілка — це підношення богам, це не несе нічого негативного. Люди подякували богам. Кожен має розуміти, що в нашому соціумі є такі люди. Тут немає нічого страшного. Цей ритуал пов’язаний із вдячністю або людині щось потрібно. Наприклад, гроші. Або хоче прославити богів. Наприклад, в Києві на відьміній горі кожного дня лежать цукерки, яблука, виноград, вино, інший алкоголь».

Реклама

При цьому Макс Гордєєв зазначає, що якщо б було видно монети, гроші, то такий ритуал може свідчити про наміри певної людини «відкупитись». На фото монет не видно, але авторка посту пише, що час від часу вони все-таки там з’являються.

Крім того, Макс Гордєєв каже: «Але якщо б там були трупи тварин, серце з ножом — це інше».

Науковець спростовує проведення обряду

Своєю чергою, релігієзнавець, професор Олександр Саган в коментарі для ТСН.ua каже, що навряд чи це є якимось язичницьким обрядом.

«Як правило, в дохристиянських віруваннях є якийсь прообраз вівтаря, обладнана площадка. Наприклад, обкладена камінням. Має бути прообраз якогось бога. Як правило, горілка не входить у цей набір. Я не чув такого, щоб під час жертвоприношення ставили горілку, тим більше — відкриту пляшку», — пояснює релігієзнавець.

Реклама

Науковець припускає, що розкладена четна кількість фруктів та шматочків сирого м’яса — це чиясь, можливо, нездорова, фантазія після читання певної літератури.

За словами Сагана, обережними в даному випадку треба бути власникам собак, тому як тварини можуть схопити м’ясо невідомого походження.

Раніше повідомлялось про те, що дешевих яблук в Україні більше не буде.