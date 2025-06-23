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У Києві розцвіли кактуси: чи перетворюється столиця на пустелю
Київ перетворюється на Мексику: в одному з дворів столиці розцвіли кактуси Еколог пояснив, чи справді зміна клімату робить нашу столицю комфортною для опунції та навіть бананів.
У Києві біля однієї з багатоповерхівок на Оболоні помітили незвичайну клумбу — там розцвіли кактуси. Місцеві мешканці дбайливо доглядають за цими екзотичними рослинами, і зараз вони тішать око яскравими жовтими квітами.
У Мережі вже жартують, що Київ поступово перетворюється на пустелю, адже в дворах будинків вже ростуть кактуси.
ТСН.ua звернувся до еколога Олександра Соколенка, щоб з’ясувати, звідки взялися ці рослини та що в них незвичайного.
Морозостійкий вид, що любить холод
За словами еколога, цей вид кактуса називається опунція розпростерта. Він може рости в Україні, оскільки є морозостійким. Батьківщиною опунції є Північна Америка, зокрема пустельні регіони Мексики.
«У себе на батьківщині опунція росте в доволі прохолодному середовищі. Цей вид кактуса адаптувався як до холодної погоди вночі, так і до спеки вдень. Саме тому опунція росте навіть у регіонах, де взимку температура повітря ще нижча, ніж в Україні, наприклад, у Канаді. За моїми спостереженнями, опунція легко витримує морози до 30 градусів на відкритому ґрунті», — розповідає Олександр Соколенко.
Як кактуси потрапили до України?
Олександр Соколенко пояснює, що цей вид, як і низка інших рослин, був завезений в Україну людьми.
«Поширення цього виду кактуса почалося, коли розвалився СРСР — люди почали більше подорожувати світом і привозити до України різні рослини. Відкриті кордони прискорили міграцію рослин, зокрема, до нас почали потрапляти різні інвазійні види, які раніше тут не росли», — каже еколог.
За його спостереженнями, перші значні популяції опунції з’явилися в 1990-х роках у Криму. Хоча фахівець не виключає, що кактуси там могли з’явитися і раніше, але помітне поширення почалося саме в 90-ті.
«Потім опунція „розповзлася“ на північ Херсонщини, на Одещину, Миколаївщину. А за останні 15 років цей вид кактуса став присутнім по всій території України. Тобто люди, які приїжджали до Криму, розвозили рослину по своїх регіонах. Таким чином, завдяки людям, кактус мігрує», — зазначає еколог.
Кактуси на клумбах Києва і навіть у лісах
За словами Соколенка, опунція добре росте в наших умовах, тож не дивно, що на столичній Оболоні зараз квітують кактуси на клумбі.
«Цікаво, що цей вид кактуса дуже добре росте у дикій природі, зокрема на території Національного парку Голосіївський. Є ділянка, де популяція опунції вже багато років квітує, плодоносить і дає насіння. Хоча звідки вона там взялася — ніхто точно не знає. Цікаво, що популяція цього виду кактуса розширюється. Рослина чудово себе почуває саме у сосновому лісі, де є підкислений ґрунт», — розповідає Олександр Соколенко.
Кактус, яким можна перекусити
Еколог додає, що всі частини рослини їстівні — як стебла, так і плоди.
«Опунцію можна їсти, але є одна пересторога — колючки. У будь-якому разі від них рослину треба очищати перед споживанням. Зазвичай, у кулінарії використовують саме плоди опунції. Коли кактус відквітує, з’являються плоди — фіолетового або синього кольору, чимось схожі на невелику сливу. Вони мають багато насіння, але смачні для споживання», — розповідає еколог.
Небезпечні колючки та погодні забаганки
Еколог пояснює, що купуючи опунцію для посадки, потрібно бути дуже обережними, адже всі опунції мають дрібні колючки, які при доторканні відриваються від рослини і застрягають у шкірі. Тому висаджувати їх краще у грубих рукавицях, бо дрібні колючки дуже важко потім виймати зі шкіри.
Олександр Соколенко додає, що цей кактус може рости і в горщику в квартирі, але там йому буде гірше, адже рослина потребує яскравого освітлення — якщо їй бракуватиме сонця, то вона не цвістиме. Опунція вимоглива: вона потребує холодної, сонячної та сухої зими, а у квартирі створити такі умови досить складно.
«Взимку на сонячному світлі в опунції зав’язуються квіти, тому якщо взимку для неї не забезпечити холод і яскраве освітлення, то влітку рослина навряд чи зацвіте. На клумбі умови для неї ідеальні. Звісно, якщо не буде вологої зими, коли на вулиці +2 і постійно йде сніг або дощ, висока вологість. Це дуже небезпечно — кактус може згнивати. Йому краще мороз до мінус 5 і сонце», — зауважує Олександр Соколенко.
Київ перетворюється на Мексику?
На питання, чи перетворюється Київ на Мексику, якщо на вулицях міста вже цвітуть кактуси, еколог відповів:
«Будь-яка рослина, яка завезена до України чи Києва, приносить свій колорит у наш ландшафт. Наприклад, гіркокаштани, які зараз ростуть по всьому Києву. Важко повірити, що ще у XIX столітті на території міста їх взагалі не було. Цей вид каштана був завезений, і зараз росте по всій Україні. Чи біла акація — робінія — це теж інвазійний вид, але росте всюди. У нас насправді дуже багато рослин, які раніше тут ніколи не росли, але адаптувалися і стали „своїми“, — зауважує Соколенко.
У дворах Києва ростуть навіть банани
До речі, у Києві вже багато років ростуть банани, але саме морозостійкі види. Еколог підкреслює, що банани адаптувалися до наших умов саме через зміну клімату.
«У нас температура зросла, і банани стало можливим вирощувати по всій території України — це все наслідки зміни клімату. Бо ще 40-50 років тому банани вирощували тільки на південному березі Криму, а зараз це можна робити практично скрізь», — пояснює Олександр Соколенко.