У Києві спалахнула сильна пожежа: стовп чорного диму видно з різних районів (фото, відео)

У ДСНС оперативно прокоментували ситуацію та повідомили, що горить насправді.

Ірина Лаб'як, Олександр Марущак
Чорний стовп диму в Києві через пожежу 26 березня

Чорний стовп диму в Києві через пожежу 26 березня

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві на правому березі виникла масштабна пожежа 26 березня, яку помітили мешканці багатьох районів. За попередніми даними, вогонь охопив об’єкти у промисловій зоні поблизу Корчуватого.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Ситуацію також для ТСН.ua прокоментували у ДСНС Києва.

Очевидці заявили про сильну пожежа у промисловій зоні між Новопирогівською та Корчуватим. У небо валить стовп чорного диму, який видно з різних районів столиці.

Однак столичні надзвичайники не підтвердили інформацію про те, що на території промислової зони нібито зайнявся склад.

«Зайнялось та горить сміття. Рятувальники вже гасять пожежу», — сказали в ДСНС Києва.

Наразі площа займання становить орієнтовно 1500 кв. м.

Пожежа в Києві 26 березня / © із соцмереж

Пожежа в Києві 26 березня / © із соцмереж

Пожежа в Києві 26 березня / © із соцмереж

Пожежа в Києві 26 березня / © із соцмереж

До слова, 22 березня під Києвом у Броварському районі спалахнула масштабна пожежа на складі площею 5500 м², дим від якої було видно в кількох районах столиці. На місці працювали підрозділи ДСНС області та Києва, інформації про постраждалих немає. Влада закликала мешканців Деснянського, Дніпровського, Оболонського та Подільського районів зачинити вікна через задимлення.

