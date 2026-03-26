У Києві спалахнула сильна пожежа: стовп чорного диму видно з різних районів (фото, відео)
У ДСНС оперативно прокоментували ситуацію та повідомили, що горить насправді.
У Києві на правому березі виникла масштабна пожежа 26 березня, яку помітили мешканці багатьох районів. За попередніми даними, вогонь охопив об’єкти у промисловій зоні поблизу Корчуватого.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Ситуацію також для ТСН.ua прокоментували у ДСНС Києва.
Очевидці заявили про сильну пожежа у промисловій зоні між Новопирогівською та Корчуватим. У небо валить стовп чорного диму, який видно з різних районів столиці.
Однак столичні надзвичайники не підтвердили інформацію про те, що на території промислової зони нібито зайнявся склад.
«Зайнялось та горить сміття. Рятувальники вже гасять пожежу», — сказали в ДСНС Києва.
Наразі площа займання становить орієнтовно 1500 кв. м.
До слова, 22 березня під Києвом у Броварському районі спалахнула масштабна пожежа на складі площею 5500 м², дим від якої було видно в кількох районах столиці. На місці працювали підрозділи ДСНС області та Києва, інформації про постраждалих немає. Влада закликала мешканців Деснянського, Дніпровського, Оболонського та Подільського районів зачинити вікна через задимлення.