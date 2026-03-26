У Києві спалахнув скандал довкола дуба: що сталося і до чого тут асфальт

Києві комунальники заасфальтували дерево разом із тротуаром / © соцмережі

У Києві спалахнув скандал через дерево, яке «закатали» асфальтом. Під час облаштування тротуару, комунальники заасфальтували всю вільну площу біля стовбура. Таким чином позбавивши дерево можливості отримувати вологу від поливу або дощу.

Дивний ремонт тротуару помітили на вулиці Борова у Дарницькому районі.

Таке оновлення тротуару збурило громадськість. У Мережі люди почали критикувати дії комунальних служб та ставити питання: як поливати дерево, якщо під стовбуром намостили купу асфальту?

Дехто спрогнозував, що через пару років комунальники приїдуть сюди зрізати дерево, бо в таких умовах воно швидко стане аварійним або сухостоєм.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нас запевнили, що не мають стосунку до згаданих ремонтних робіт:

«Зазначений тротуар не перебуває на балансі Департаменту транспортної інфраструктури. Відтак жодні роботи з відновлення/ремонту асфальтобетонного покриття працівниками підпорядкованих Департаменту підприємств не проводились», — пояснили ТСН.ua в КМДА.

Як виявилось відновленням тротуару по вулиці Боровій на Червоному хуторі займалась Дарницька РДА. Відновлення тротуару був ініціативою відділу капітального будівництва.

Після розголосу цієї історії комунальники все ж вирішили виправити ситуацію. І за інформацією ТСН.ua зараз робітники прибирають асфальт навколо дерева.

