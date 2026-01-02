ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
1366
1 хв

У Києві сталася бійка біля ковзанки: що відомо (відео)

Один із учасників звернуся з заявою до поліції.

Ковзанка

У Києві сталася бійка між чоловіками. Конфлікт виник у роздягальні ковзанки на ВДНГ. Один з учасників бійки поводився дуже агресивно і кидався на іншого чоловіка з кулаками.

Все це відбувалося у роздягальні ковзанки на очах у переляканих дітей та жінок.

На відео, яке опублікували у Мережі видно, що деякі чоловіки намагаються заспокоїти агресивного чоловіка без взуття на ногах, але він продовжував сутичку.

У поліції Києва розповіли, що бійка сталася на ВДНГ вчора, 1 січня.

«Заявник звернувся до поліції, наразі триває перевірка, вирішується питання правової кваліфікації», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

У поліції також пояснили причину раптового конфлікту.

«Стався раптовий конфлікт між компаніями в роздягальні… Мало місця, один посунув іншого речі і понеслось», — зазначили у поліції і додали, що саме це і спровокувало таку агресію у чоловіка.

Нагадаємо, раніше у вагоні потяга синьої гілки Київського метрополітену на станції метро «Тараса Шевченка» молодик влаштував бійку із пасажиром, розпиливши при цьому перцевий газ із балончика. Правопорушника затримали поліцейські.

Дата публікації
Кількість переглядів
1366
