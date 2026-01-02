У Києві сталася бійка біля ковзанки: що відомо (відео)

Ковзанка

У Києві сталася бійка між чоловіками. Конфлікт виник у роздягальні ковзанки на ВДНГ. Один з учасників бійки поводився дуже агресивно і кидався на іншого чоловіка з кулаками.

Все це відбувалося у роздягальні ковзанки на очах у переляканих дітей та жінок.

На відео, яке опублікували у Мережі видно, що деякі чоловіки намагаються заспокоїти агресивного чоловіка без взуття на ногах, але він продовжував сутичку.

У поліції Києва розповіли, що бійка сталася на ВДНГ вчора, 1 січня.

«Заявник звернувся до поліції, наразі триває перевірка, вирішується питання правової кваліфікації», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

У поліції також пояснили причину раптового конфлікту.

«Стався раптовий конфлікт між компаніями в роздягальні… Мало місця, один посунув іншого речі і понеслось», — зазначили у поліції і додали, що саме це і спровокувало таку агресію у чоловіка.

