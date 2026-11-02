Опалювальний сезон у Києві

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Київ уп’яте розпочинає опалювальний сезон в умовах війни. З огляду на відсутність електрики та постійні російські обстріли, він може виявитися найважчим. Зазвичай опалювальний сезон у місті розпочинають у середині жовтня — залежно від погодних умов. Цьогоріч через обстріли до цих робіт приступили дещо пізніше: з 16 жовтня тепло начебто почали подавати до соціальних закладів (лікарні, школи, дитсадки), а подавати теплоносій до житлових будинків у мерії обіцяли з 2 листопада.

З понеділка житловий фонд Києва мали почати поступово підключати до теплопостачання і цей процес може розтягнутися на тиждень. Чи стане це реальністю на тлі масових відключень світла через російські атаки, з’ясовував TСН.ua.

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Мешканці лівого берега стверджують, що тепла у садочках та школах немає ні у Дніпровському, ні у Дарницькому районах, попри заяви влади щодо старту опалювального сезону — діти мерзнуть у холодних приміщеннях. Відповідно, люди хвилюються: за відсутності електрики, взагалі, чи з’явиться тепло у їхніх квартирах?

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Відсутність світла — не перешкода для запуску тепла

Попри надскладну ситуацію з електроенергією у Києві (а точніше — з її відсутністю), експерти стверджують, що місто має змогу розпочати опалювальний сезон у житловому фонді 2 листопада.

«Розпочати — це цілком реально. Відсутність електроенергії цьому поки не заважає. Міські ТЕЦ та котельні можуть подавати тепло до будинків у такому режимі. Тож ситуація доволі штатна», — розповідає TСН.ua народний депутат України Олексій Кучеренко.

Головна загроза — балістичні удари ворога

При цьому Кучеренко не береться прогнозувати, скільки саме будинків вдасться забезпечити теплом у столиці.

«Міські ТЕЦ готові подавати тепло попри всі складнощі. І опалювальний сезон може розпочатися. А от що буде далі, важко прогнозувати. Все залежить від російських ударів. Якщо будуть балістичні удари — ТЕЦ можуть припинити свою роботу. Як це вже було минулої зими. На жаль, такі реалії в умовах війни», — каже Олексій Кучеренко.

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Торік після ударів росіян без тепла залишалися мешканці Дніпровського та Дарницького, а перед цим Деснянського районів.

«Тож імовірно, що ситуація може повторитися», — зазначає Олексій Кучеренко.

Правий чи Лівий берег: чи є гарантії

Народний депутат не береться передбачати, який із берегів Києва має більше шансів отримати тепло.

«Я не хочу зараз давати оцінку. Давайте зачекаємо і подивимося, як воно буде. Зараз у прогнозах немає ніякого сенсу. Вони (КМДА — Ред.) заявляють про готовність розпочати опалювальний сезон. Я це під сумнів не ставлю. А згодом побачимо, наскільки їхні заяви відповідають дійсності», — зауважує Олексій Кучеренко.

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Чи буде тепло хоча б у листопаді?

До цього він додає, що ситуація з опаленням може виявитися проблемною. А на запитання про те, якою буде загальна ситуація з теплом бодай у листопаді, не кажучи вже про зимові місяці, експерт відповів так:

«Якоюсь буде. Вони всі (КМДА — Ред.) живуть у режимі — день простояти та ніч протриматися. Тут горизонт планування невеликий. Розумієте, торік була ситуація, коли по ТЕЦ прилетіла балістика і все розбила. Але це ж залежить не від того, готове чи ні до зими «Київтеплоенерго», а від того, що прилетіли російські ракети і розвернули там усе на станціях», — наголошує Олексій Кучеренко.

Чому бракує світла: і до чого тут ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

Тим часом у ЗМІ пов’язують відсутність електроенергії у місті з російськими ударами по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, зауважуючи, що через влучання вони не виробляють електрику, і відповідно через це Київ має проблеми зі світлом.

Олексій Кучеренко зауважує, що це не новина, адже ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5 вже давно припинили генерацію через ворожі прильоти.

«Через російські удари ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 вже давно не виробляють електроенергію. Проблема тут в іншому: на цих об’єктах пошкоджене обладнання, і вони не можуть через себе транзитувати електроенергію. Передусім з ТЕЦ-6», — пояснює нардеп.

Тепло вже подають до будинків

Попри всі виклики, у КМДА повідомили ТСН.ua, що підключення житлових будинків Києва до тепла «вже розпочато». Але деталей поки не розголошують.

Це у коментарі нам підтвердив і Олексій Кучеренко:

«Комунальники та тепловики працюють, мене запевнили, що тепло вони запускають у штатному режимі по всьому місту. Подачу розпочали ще вчора. Тож роблять усе можливе, щоб тепло у киян було, навіть у таких складних умовах. Але тут, безумовно, все залежить від подальших російських ударів та атак», — підсумовує Олексій Кучеренко.

Дата публікації 18:00, 02.11.26 Кількість переглядів 20 ТСН 18:00 2 листопада | Три ТЕЦ зупинено перед першим снігом: що чекає на Київ

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