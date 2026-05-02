У Києві труну возять разом з людьми: що про це відомо
У громадському транспорті столиці знову помітили незвичний багаж.
У салоні трамваю у Києві знову перевозили труну. У Мережі публікують фото незвичного багажу, поруч з яким стоять та сидять пасажири.
Раніше схожу труну перевозили у трамваї на Подолі, але у вечірній час. То ж ймовірно, що ритуальний атрибут перевозять у громадському транспорті задля привернення уваги.
У поліції Оболонського району кажуть, що їм не надходило повідомлень або скарг на перевезення труни у салоні трамваю.
Там додають, що законом не заборонені такі перевезення.
«У правилах немає заборони на перевезення трун», — пояснили столичні транспортники.
Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА надавали ТСН.ua роз’яснення щодо схожого випадку.
Фахівці наголошують, що у міському транспорті діють загальні правила перевезення багажу: він має відповідати встановленим обмеженням і не створювати дискомфорту для інших пасажирів.
Нагадаємо, у трамваї на Куренівці перевозили труну. Наразі невідомо, хто це зробив. Врешті, труну могли перевозити як багаж, оплативши її перевезення. Ймовірно, що пасажири попросили водія і він дозволив занести «багаж» до салону.