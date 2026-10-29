У Києві в багатоповерхівці пролунав сильний вибух: що відомо (фото)

Наслідки вибуху в Києві / © Київ оперативний у Telegram

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У четвер, 29 жовтня, у багатоповерхівці в Києві пролунав потужний вибух. Наразі відомо, що потерпілих немає.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

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Інцидент стався у Дарницькому районі Києва. Там в одному із будинків у квартирі на 17 поверсі пролунав сильний вибух. Через це у приміщенні пошкоджені вікна.

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У поліції зазначили, що це вибухнув газовий балон.

«Через відключення світла готували їжу на портативній газовій плитці з газовим балоном, який вибухнув. В результаті події потерпілі відсутні», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Наслідки вибуху в Києві / © Київ оперативний у Telegram

Нагадаємо, сьогодні у частині областей України запровадять графіки відключення світла. Ці обмеження триватимуть майже всю добу.

Причиною запровадження цих заходів стали наслідки масованих російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

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