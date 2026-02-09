У Києві від грипу А померла 10-річна дівчинка: що відомо

COVID-19 / © ТСН.ua

Реклама

Поки медики фіксують сезонний пік захворюваності на ГРВІ, вірус грипу А вже почав забирати життя киян, стаючи причиною важких пневмоній. Найстрашнішим наслідком минулого тижня стала смерть дитини, яка згоріла від хвороби за лічені дні.

Деталі ‒ в матеріалі ТСН.ua.

У Дарницькому районі Києва через ускладнення грипу А померла 10-річна дівчинка. Загалом за останній тиждень у місті зафіксовано вже шість летальних випадків від цього захворювання на тлі зростання загальної захворюваності на 7,4%.

Реклама

Подробиці трагедії в Дарницькому районі

Як стало відомо, дівчинка захворіла ще 27 січня. Родина намагалася лікувати дитину вдома, і офіційних звернень до лікарів упродовж перших днів хвороби не було. Критична ситуація настала на п’яту добу.

“У дівчинки були простудні симптоми, які бувають під час грипу. На п’ятий день хвороби родичі викликали швидку допомогу з приватної клініки. Медики, які прибули на виклик, проводили всі реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося. Вона померла”, — розповів у коментарі для ТСН.ua головний державний санітарний лікар Києва та генеральний директор ДУ “Київський міський ЦКПХ МОЗ” Сергій Чумак.

Матеріал надійшов до лабораторії Центру вже після смерті дитини. Експертиза підтвердила, що причиною смерті став грип А, який спричинив тяжке ускладнення — пневмонію.

Важливо знати: перші симптоми грипу А

Медики наголошують, що грип А відрізняється від звичайної застуди агресивним розвитком подій. Батькам слід негайно звернути увагу на такі ознаки:

Реклама

Різке підвищення температури до 38–40°C, яку важко збити звичайними засобами.

Сильний озноб, виражена слабкість та ломота в суглобах і м’язах.

Головний біль, переважно в ділянці лоба та скронь.

Сухий кашель, що може супроводжуватися болем за грудиною.

Біль у горлі, сльозотеча чи світлобоязнь.

Статистика захворюваності: ситуація в столиці

За даними ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”, за тиждень у Києві зареєстровано 11 049 нових випадків грипу, ГРВІ та COVID-19.

Розподіл хворих за минулий тиждень:

Дорослі: 6 326 осіб.

Діти: 4 723 особи (з них 2 453 — школярі).

COVID-19: 25 випадків.

Фахівці зазначають, що у порівнянні з минулим тижнем кількість госпіталізацій зменшилася. До медичних закладів госпіталізували 428 хворих, серед яких майже половина — діти (212 осіб).

Зміна домінуючого вірусу: загроза пневмонії

Сергій Чумак зауважує, що наразі структура захворюваності в місті змінилася. Якщо раніше основну загрозу та летальність зумовлював коронавірус, то зараз на перший план вийшов грип А.

Реклама

“Всі шість летальних випадків — це грип А. Це основне захворювання, а от ускладнення різні, але в основному — пневмонії. Раніше лабораторно фіксувався коронавірус і ускладнення від нього, а зараз ми бачимо летальні наслідки саме від грипу А”, — підкреслив головний державний санітарний лікар Києва.

Медики вкотре закликають громадян не займатися самолікуванням і звертатися по фахову допомогу при перших ознаках погіршення здоров'я, щоб уникнути фатальних ускладнень.

Нагадаємо, що лікарні готуються до піку госпіталізацій у лютому. Проте, експерти застерігають, що цьогорічні вакцини можуть бути менш ефективними проти нового різновиду грипу.