У Києві водій автобуса під час рейсу пішов по помідори: що сталося

Пасажири змушені були чекати, поки водій робив закупи / © DepositPhotos

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У Києві водій автобусу №72 зупинився під час рейсу біля розкладки з овочами на вулиці Світлицького та пішов собі по закупи. Пасажири були змушені чекати, поки водій-пенсіонер вибирав і купляв помідори та ще якісь овочі.

Цей момент потрапив на відео та шириться Мережею.

Водій — людина похилого віку, який змушений працювати на комунальному транспорті, адже через війну та мобілізацію «Київпастранс» зараз має гостру потребу в водіях.

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Водій маршрутки купує овочі / © Київ оперативний у Telegram

В Мережі багато людей поставилися до такої ситуації з розумінням і без негативу.

«Можливо, у дідуся-водія не було часу, щоб сходити за покупками після роботи», — пише киянка Марина.

«Увесь світ чекав, поки водій обирав помідори», — написав Сергій.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА кажуть, що водій не мав права залишати салон автобуса без службової потреби під час рейсу. І такі ситуації не мають повторюватися.

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«Водночас ми розуміємо, що за кожною подібною історією — жива людина з власними обставинами. Це не знімає відповідальності, але закликає нас підходити до таких випадків із розумінням, зберігаючи водночас вимоги до безпеки та якості обслуговування пасажирів», — прокоментували ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури.

Там додають, що на найближчій нараді з усіма водіями поспілкуються щодо запобігання таким ситуаціям.

«Ми безмежно вдячні пасажирам за їхнє розуміння і людяне ставлення до цієї ситуації», — зазначають у Департаменті.

Нагадаємо, в Києві дорослий чоловік переслідував школярку, вимагаючи від неї інтиму.

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