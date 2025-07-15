ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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542
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У Києві водій тролейбуса влетів у автомобіль та заціпенів — що сталося

Що кажуть про дивну поведінку водія у департаменті транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
ДТП

У Києві сталась ДТП з авто та тролейбусом / © Getty Images

У Києві сталася ДТП з тролейбусом №26 (станція метро «Нивки» — проспект Свободи), який в’їхав у припаркований автомобіль.

Користувачів Мережі зацікавила реакція водія тролейбуса — він сидів у кабіні комунального транспорту і ніби заціпенів, поволі стискаючи руки і замруживши очі, а потім ніби прокинувся від сну.

Поведінку водія, користувачі соціальних мереж розцінили як нібито стан під дією заборонених речовин. Але у Департаменті транспортної інфраструктури ТСН.ua запевнили, що це не так.

Водій через шок ніби заціпенів, пишуть у телеграм-каналі «Реальний Київ» / © із соцмереж

Водій через шок ніби заціпенів, пишуть у телеграм-каналі «Реальний Київ» / © із соцмереж

«У соцмережах поширюється інформація щодо інциденту за участю водія тролейбуса. Дійсно, на місці події у водія спостерігалася реакція на стрес, що могло здатися оточуючим нетиповою поведінкою. Поліція оперативно прибула на місце — жодних ознак перебування водія у стані сп’яніння чи під дією заборонених речовин не виявлено», — повідомили ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Там додають, що правоохоронні органи встановлюють усі обставини події та закликають утримуватися від поширення непідтвердженої інформації.

Нагадаємо, раніше у Києві маршрутка врізалася у припарковану вантажівку. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.

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