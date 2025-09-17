- Дата публікації
У Києві врятували чоловіка у костюмі собаки — що сталося
У ДСНС розповіли про загадковий порятунок у столиці.
У Мережі шириться відео з порятунку у Києві квадробера, який опинився у небезпеці. Повідомляється, що нібито людина у масці тварини не могла спуститися з висоти і для порятунку залучали столичних рятувальників.
У ДСНС Києва розповідають, що дійсно такий «порятунок» був, але рятувальники у цьому участі не приймали.
«Згідно платних послуг ми можемо надавати усім бажаючим пожежну цистерну та форму. У Києві до Дня рятівника один із музичних гуртів знімав кліп. Тому вони винаймали у нас техніку і форму. Але — це не рятувальники, а актори. До речі, цей кліп має з’явитися сьогодні, у День рятівника», — пояснили у ДСНС Києва.
Рятувальники додають, що самим цікаво побачити результати зйомок. Бо у кліпі буде про паліїв трави та квадроберів.
«Під час зйомок жоден рятівник чи квадробер не постраждав», — кажуть жартома у ДСНС Києва.