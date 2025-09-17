ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У Києві врятували чоловіка у костюмі собаки — що сталося

У ДСНС розповіли про загадковий порятунок у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У Києві врятували чоловіка у костюмі собаки — що сталося

Рятувальники розповіли подробиці про інцидент у Києві / © скриншот з відео

У Мережі шириться відео з порятунку у Києві квадробера, який опинився у небезпеці. Повідомляється, що нібито людина у масці тварини не могла спуститися з висоти і для порятунку залучали столичних рятувальників.

У ДСНС Києва розповідають, що дійсно такий «порятунок» був, але рятувальники у цьому участі не приймали.

Кадри «порятунку» / © скриншот з відео

Кадри «порятунку» / © скриншот з відео

«Згідно платних послуг ми можемо надавати усім бажаючим пожежну цистерну та форму. У Києві до Дня рятівника один із музичних гуртів знімав кліп. Тому вони винаймали у нас техніку і форму. Але — це не рятувальники, а актори. До речі, цей кліп має з’явитися сьогодні, у День рятівника», — пояснили у ДСНС Києва.

Рятувальники додають, що самим цікаво побачити результати зйомок. Бо у кліпі буде про паліїв трави та квадроберів.

«Під час зйомок жоден рятівник чи квадробер не постраждав», — кажуть жартома у ДСНС Києва.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie