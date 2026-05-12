У Києві загинула людина через падіння з висоти: що відомо

Тіло чоловіка розтрощило навіс над входом до багатоповерхівки.

У Києві людина загинула після падіння з висоти. Трагічний випадок стався у Деснянському районі в багатоповерхівці на вулиці Градинській. З верхнього поверху впала людина, тіло якої пробило навіс над входом до будинку. В момент падіння під навісом нікого не було.

У поліції Деснянського району нам підтвердили інформацію про загибель людини.

«Виклик надійшов о 20:17. На місці працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Загиблий — 21-річний чоловік, проживав у цьому будинку. Ймовірно, випав з 22 поверху. Наразі з’ясовуємо всі обставини події», — повідомили ТСН.ua у поліції Деснянського району.

Нагадаємо, в Києві біля станції «Політехнічний інститут» помер чоловік. Працівники метро тричі відмовилися видати дефібрилятор, бо подія сталася за межами станції. Подробиці трагедії — на ТСН.

