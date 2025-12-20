- Дата публікації
У Києві загинув чоловік через падіння з висоти: що відомо
Чоловік впав з балкона на шістнадцятому поверсі.
У Києві загинув чоловік через падіння з висоти.
Трагедія сталася у Деснянському районі столиці.
Після падіння з висоти шістнадцятого поверху чоловік загинув.
У поліції Києва розповіли, що трагічний випадок стався у будинку на вулиці Милославській.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
«Загинув чоловік 1996 року народження. За попередньою інформацією, він випав з загального балкона на 16 поверсі. Попередня кваліфікація події за статтею 115 з позначкою (самогубство). Слідчі працюють на місці події, шукають посмертну записку та опитують мешканців будинку», — розповіли ТСН.ua у поліції Деснянського району.
Нагадаємо, у серпні в Києві молодий чоловік загинув після падіння з балкона 15 поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на Троєщині.