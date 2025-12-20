ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
У Києві загинув чоловік через падіння з висоти: що відомо

Чоловік впав з балкона на шістнадцятому поверсі.

Чоловік впав з балкона багатоповерхівки

У Києві загинув чоловік через падіння з висоти.

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці.

Після падіння з висоти шістнадцятого поверху чоловік загинув.

У поліції Києва розповіли, що трагічний випадок стався у будинку на вулиці Милославській.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

«Загинув чоловік 1996 року народження. За попередньою інформацією, він випав з загального балкона на 16 поверсі. Попередня кваліфікація події за статтею 115 з позначкою (самогубство). Слідчі працюють на місці події, шукають посмертну записку та опитують мешканців будинку», — розповіли ТСН.ua у поліції Деснянського району.

Нагадаємо, у серпні в Києві молодий чоловік загинув після падіння з балкона 15 поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на Троєщині.

