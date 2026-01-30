У Києві затримали “найстрашнішого ката Донецька”: що про нього відомо

"Палич" у суді / © ТСН

Цього тижня Верховний суд України виніс рішення у справі Дениса Куликовського, на прізвисько «Палич». Він був головним наглядачем і катом таємної тюрми «Ізоляція» в окупованому Донецьку ще до повномасштабного вторгнення. У 2020-му, після одного з обмінів, цивільні бранці почали розповідати, що роками відбувалось у цій катівні. Тоді і з’ясувалось: «Палич» катував людей струмом, бив до непритомного стану та гвалтував. Затримали його в Києві наприкінці 2021-го, а за два роки суд виніс вирок — 15 років за ґратами.

Мар’яна Бухан згадала історію найстрашнішого ката Донецька.

Шокуючі свідчення: «Зона беззаконня»

Зараз, під час повномасштабної війни, ми бачимо, в якому стані повертаються наші люди з полону. Але шість років тому дізнатись про тортури в «Ізоляції» було справжнім шоком.

Сама в’язниця облаштована на місці колишнього заводу ізоляційних матеріалів. У 2010-му донеччани перетворили його на мистецький простір, а у 2014-му проросійські бойовики створили там таємну катівню.

Валерій Соколов, колишній бранець тюрми «Ізоляція»: «Це зона беззаконня. Якщо ти туди потрапляєш, вони кажуть, що ти звідти вже не вийдеш, катують нескінченно».

Тортури «Тапіком»: спогади тих, хто вижив

Бранці розповідали про системні знущання, де головним інструментом був «Тапік» — польовий телефон, через який пускали електричний струм.

Олег Сугерей, колишній бранець: «Тобі знімають штани, провід між сідницями можуть вставити, можуть на мошонку накрутити, на голівку члена. Поливають гарненько водою і вмикають струм».

Максим Теорентер, колишній бранець: «Я просто кричав, як люди кричать, як тварина, яка помирає».

Пошуки Палича: що казали рідні

Довгий час імені ката не знали — лише позивні «Палич» або «Аїд». Журналістам ТСН вдалося першими встановити його особу, дату народження та знайти рідних. Реакція сім’ї Дениса Куликовського була неоднозначною. Його сестра при зустрічі заявила, що не впізнає брата на фото.

Сестра Куликовського: «А думаєте, так легко, коли стільки років не бачила? У нього тут, вибачте, обличчя велике».

Батько Дениса тоді відреагував ще більш прямолінійно:

Батько Куликовського: «Обікрав когось чи вбив? А чому ви так думаєте? Так а що — не шукають же людей даремно, напевно».

Затримання у Києві: «Палич не на волі»

Під час розслідування у 2018 році на журналістів вийшов чоловік, який назвався представником спецслужб. Він запевняв, що Куликовський вже перебуває під контролем.

Проте офіційне затримання відбулося лише у листопаді 2021 року в Києві. З того часу тривали суди, аби кат отримав своє покарання за злочини проти людяності.

Від каяття до заперечення провини

У листопаді 2021 року СБУ затримала Дениса Куликовського, відомого як «Палич», біля одного з будинків на столичній Троєщині. Тоді він одразу здав щонайменше п’ятьох поплічників, із якими мордував людей у таємній в’язниці окупованого Донецька. На перших судах він каявся, але згодом змінив тактику.

Під час першого запобіжного заходу у Маріуполі Куликовський виглядав розгубленим і просив вибачення.

Денис Куликовський (листопад 2021 р.): «Це погане місце. Ви потім все дізнаєтесь. Але не зараз».

Проте за два роки, коли справа дійшла до вироку в Києві, «Палич» кардинально змінив риторику. Він почав стверджувати, що нікого не вбивав і не катував, а кримінальну справу назвав наклепом.

Денис Куликовський у суді: «Якщо б мені дали право, я б пішов на фронт. Якщо я в чомусь винен, я б свою провину спокутував. Але те, що мені інкримінують — ні. Нікого я не вбивав і не катував».

Бранці обурені: «Це класичний психопат і садист»

Вирок у 15 років позбавлення волі багато хто з колишніх в’язнів «Ізоляції» вважає надто м’яким. Вони на власні очі бачили, як Куликовський забивав людей до смерті.

Олександр Репетило, колишній бранець: «Ця людина катувала, вбивала при мені в камері. Я давав ці показання. Він вбив людину, я особисто виносив його тіло, а Палич при цьому просто палив папіросу, він був задоволений. Це за катування він отримав за кожну людину по два дні?».

Станіслав Асєєв, письменник, колишній бранець: «П’ятнадцять років для такої людини — це неправильний вирок. Він мав би сидіти довічно. Цю людину не можна випускати в соціум, бо це класичний психопат та садист».

Прокурори пояснюють: довести вбивства юридично було неможливо, адже місце злочину — на окупованій території, а свідки часто не знали імен загиблих.

Верховний суд: вирок залишено без змін

Касаційну скаргу захисту розглядала колегія Верховного суду в закритому режимі. Сам Куликовський брав участь через відеозв’язок. Суддя зачитав рішення: вирок Шевченківського суду залишити без змін — 15 років в’язниці.

Олександр Дахно, прокурор Офісу ГПУ: «Сьогодні Верховний суд поставив крапку у цій справі. Міра покарання цілком відповідає тяжкості скоєного».

Самотність у камері та «закон Савченко»

На фінальне засідання прийшов лише один потерпілий — Валерій Соколов. Він каже, що відчуває «маленьку перемогу», хоча й хотів би довічного терміну.

Сам «Палич» зараз перебуває в повній ізоляції від колишнього життя. Його ніхто не відвідує, передачі не надсилає. Батьки померли, сестра за кордоном, а дружина з сином, за попередніми даними, на окупованих територіях або в РФ.

Скільки йому залишилося сидіти?

Попри вирок у 15 років, за ґратами Куликовському залишилося перебувати близько 8,5 років. Це сталось через «закон Савченко», за яким один день у СІЗО під час слідства рахувався за два дні в’язниці. Очікується, що найвідоміший кат «Ізоляції» вийде на волю, коли йому виповниться лише 50 років.

Олег Горбачов, адвокат: «Це зразок для всіх інших, хто катував наших людей. Це прецедент, що за такі дії рано чи пізно настане відповідальність як в Україні, так і в Міжнародному кримінальному суді».

Нагадаємо, Дениса Куликовського на прізвисько "Палич" контррозвідника СБУ затримала на початку листопада 2021 року в Києві. Катові донецької в'язниці інкриміновано злочини, передбачені ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

