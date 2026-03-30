У Києві жінка забризкала дівчину "перцівкою" в метро: причина шокує (відео)

У київському метро жінка забризкала «перцівкою» дівчину за те, що та не поступилася їй місцем.

Про це повідомила сама потерпіла (користувачка vikkushaaaaa) у соцмережі Threads.

ТСН.ua зібрав усі деталі конфлікту.

Що відомо про напад на дівчину у метро

За словами дівчини, інцидент розпочався на станції «Дарниця». Її подруга зайняла одне вільне місце, оскільки вони мали важкі ноутбуки. На станції «Лівобережна» до вагона зайшла жінка (орієнтовно 45–55 років), яка відразу почала висловлювати невдоволення гучною розмовою дівчат.

На станції «Арсенальна» звільнилося ще одне місце, і потерпіла сіла поруч із подругою. Вона зазначила, що ця жінка, яка не була вагітною чи пенсіонеркою, агресивно відреагувала на те, що місце зайняли не вона.

«Коли воно побачило, що я сіла на це місце, на яке воно теж „піднімало свої пакети“, крикнуло на весь вагон на мене „syчара“ і пішла в іншу сторону, теж на вільне місце», — згадує дівчина.

Розв’язка сталася, коли поїзд під’їжджав до станції «Політехнічний інститут». Жінка підійшла до дівчат, які готувалися до виходу, і раптово застосувала газовий балончик.

«Я взагалі не мала ніяких думок, що щось схоже може трапитись… І в цей момент я відчуваю як вона пшикає цим балончиком мені В ОБЛИЧЧЯ. Я була в окулярах і, загалом, повернута до неї правою стороною, тому весь удар прийшовся на праве вухо, волосся і щоку», — розповідає потерпіла.

Дівчина намагалася затримати нападницю, забігши за нею у вагон із криком, аби її подруга викликала поліцію. Також потерпіла додала, що нападницю намагався затримати інший пасажир. Проте дівчина не встигла заскочити у вагон перед закриттям дверей. Допомогу їй надавали медики та поліція вже на станції.

Дівчина підсумувала свою історію думкою, що повага не має залежати від віку: «Якщо тобі треба місце — просто ввічливо попроси».

Що заявили у поліції

У коментарі для ТСН.ua поліція Києва підтвердила факт інциденту. Проте зауважила, що справа не отримала офіційного продовження. Наразі лише відомо, що подія сталася ще 28 березня.

«Дана подія зареєстрована, встановлюється особа, потерпіла від написання офіційної заяви відмовилась», — розповіли у поліції Києва.

