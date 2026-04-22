У Києві жінка загинула через падіння з висоти: що відомо

У Києві жінка випала з 23 поверху

Реклама

У Києві загинула жінка після падіння з висоти. Трагедія сталася у Дарницькому районі. Вона випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Ревуцького.

У поліції Києва ТСН.ua підтвердили інформацію про загибель людини.

Там уточнюють, що загибла випала з висоти 23-го поверху, на якому проживала. Шансів вижити у неї не було.

Реклама

«На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо відомо, що жінка проживала сама та скоїла самогубство. Загибла 1993 року народження. Всі інші обставини наразі ще з’ясовують правоохоронці», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Нагадаємо, в Києві чоловік облився бензином і намагався спалити себе на людях.