У Києві знову ремонтують Хрещатик: для чого це робиться і чому місто може зупинитись

У Києві розпочався ремонт вулиці Хрещатик

Реклама

У Києві комунальні служби розпочали поточний ремонт головної вулиці країни — Хрещатик. До 26 квітня там обмежили рух транспорту від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Через що у центральній частині столиці виникли чималі затори.

ТСН.ua з’ясовував навіщо місто розпочало поточний ремонт Хрещатику під час війни і чи є у цьому велика необхідність та користь, окрім кілометрових корок у центрі міста.

Сприятлива погода та безбар’єрне перехрестя

У КМДА зазначають, що на Хрещатику із настанням сприятливих погодних умов розпочався поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Дорожники виконують ямковий ремонт проїжджої частини.

Реклама

Обмеження діятимуть:

21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

Надалі на Хрещатику оновлять дорожню розмітку та розпочнуть підготовку інфраструктури до наступного етапу — облаштування безбар’єрного регульованого перехрестя.

У межах робіт проведуть заходи для зручного та безпечного пішохідного руху:

понизять бордюрний камінь;

встановлять тактильну навігацію для орієнтування людей із порушеннями зору;

оновлять світлофорні об’єкти, зокрема додадуть пішохідну фазу регулювання руху.

Скільки на це витратять бюджетних коштів у КМДА не повідомляють.

Чи допоможе поточний ремонт?

На думку експертів, Хрещатик потребує не поточного чи середнього ремонту, а саме капітального або ж реконструкції. Все що зараз за неділю зроблять ремонтники на головній вулиці країни — залатають ямки та «запломбують» смолою тріщини у дорожньому полотні, які через півроку-рік знову потрібно буде латати.

«Поточний ремонт Хрещатику — це такий собі євроремонт у дусі 90-х років. Коли беруть «хрущовку» і фарбують у ній стіни у якийсь колір. Максимум покращень — зміна кольору та перенесення розеток з середини стіни донизу. Але проводку при цьому міняти ніхто не збирається. Десь так і з ремонтом Хрещатику. Такі ремонти вулиці майже нічим не допоможуть, бо Хрещатик вже дуже давно потребує саме капітального ремонту або ж комплексної реконструкції», — розповідає ТСН.ua Дмитро Бесплалов, експерт з транспортного планування.

Що насправді потрібно Хрещатику?

Він додає, що під час капремонту — повністю знімається верхній шар асфальту і вкладається новий. А при реконструкції потрібно ще й міняти інженерні комунікації під вулицею. У випадку Хрещатику, перевірити стан колектору, у якому протікає однойменна річка.

«Поточний ремонт від реконструкції відрізняється тим, що ремонт передбачає збереження усіх параметрів вулиці, які були до цього: ширина проїжджої частини, тротуарів, бульварної частини. Тобто такий ремонт не передбачає переосмислення центральної вулиці країни, щоб вона краще виконувала свої функції, як у щоденній експлуатації, так і раз на рік під час проведення військового параду. Поточний ремонт — означає, що нічого не будуть робити з інженерними мережами під самою вулицею, а для Хрещатику це вже вкрай необхідно зробити», — зазначає експерт.

Чи зупиниться місто через ремонт?

Дмитро Беспалов зауважує, що Хрещатиком за добу проїжджають декілька десятків тисяч автомобілів. Вулиця виконує транзитну функцію, тобто значна кількість автомобілів на Хрещатику не зупиняються, а прямує на Печерськ або Поділ чи у зворотному напрямку. Тому перекриття або обмеження руху на Хрещатику — спричинить перевантаження транспортом на найближчих ділянках вуличної мережі.

«Київ настільки перенасичений трафіком, що я не думаю, що це ще більше погіршить й так погане становище з трафіком. Ми у транспортному плануванні, вже навіть втомилися рахувати, коли ситуація — «гірше не придумаєш», може бути ще гіршою. Звісно, що через поточний ремонт будуть локальні погіршення для автомобілістів, яким доведеться стояти в корках. А в цілому, мені здається, що Київ навряд чи сильно це відчує, бо й так все дуже погано з трафіком. Місто не зупиняється навіть якщо перекривають стратегічні мости, лишаючи для проїзду одну смугу. Тому через часткове перекриття Хрещатику, Київ точно не зупиниться. Але тривалість поїздок значно збільшиться, як і витрати автовласників і доступність до центру», — зауважує Дмитро Беспалов.

Недоліки Хрещатику, які треба виправляти

Експерт з транспортного планування каже, що Хрещатик — це чудовий приклад вулиці з надмірною пропускною здатністю. Фактично — це дорога, яка затиснута між двома площами Європейською та Бессарабською. Одна — не здатна надати великий трафік, а інша не здана його через себе пропустити.

«При цьому Хрещатик має вісім широченних смуг для руху транспорту, а ось виділеної смуги для громадського транспорту на ньому немає, хоча громадський транспорт тут їздить — автобусний маршрут №114, який називають «виконувач обов’язків метро на Троєщину». На жаль, на Хрещатику немає якихось інклюзивних пішохідних переходів, а є лише ці ганебні підземні переходи, по яких і здоровим людям пересуватися важко, а для громадян з вадами здоров’я, особливо для тих, хто пересувається на візках — це справжнє жахіття», — зазначає Дмитро Беспалов.

Скандал через пішохідний перехід

До речі, через пішохідний перехід на Хрещатику спалахнув скандал між КМДА та КМВА. Тимур Ткаченко, начальник військової адміністрації наполягає на облаштуванні наземного пішохідного переходу на Хрещатику в районі вулиці Прорізної, який необхідний, як частина проєкту по безбар’єрності у місті. А мер Києва Віталій Кличко, начебто проти такого рішення.

Дмитро Беспалов вважає, що навпроти Прорізної через Хрещатик насправді можна зробити наземний пішохідний перехід і зрегулювати там рух транспорту, але вказує на важливий нюанс.

«Безперервний рух транспорту Хрещатиком біля Прорізної не потрібен, гадаю там можна облаштувати рух для пішоходів з острівцями безпеки. Але таке рішення має бути запропоноване саме проектувальниками, бо робити наземний пішохідний перехід через Хрещатик під час поточного ремонту та ще й нашвидкуруч — не варіант. Можуть виникати питання з підтопленням цієї ділянки під час сильних злив. Тобто появу такого наземного переходу слід запланувати у проєктній документації у рамках капітального ремонту або ж реконструкції вулиці, передбачити достатню кількість дощоприймачів та якісне освітлення наземного переходу», — зазначає Дмитро Беспалов.

Раніше ТСН.ua розповідав, що на головній вулиці Києва з’явиться новий наземний перехід.

Дата публікації 15:46, 13.03.24 Кількість переглядів 38 Бізнес тікає з Хрещатику! Чому головна вулиця Києва залишається без підприємств?