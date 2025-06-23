У Києві зросла кількість загиблих через російську атаку: нові подробиці з місця обстрілу

Наслідки атаки по Києву / © Associated Press

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Росіяни у ніч проти 23 червня масовано атакували Київ «Шахедами» та балістичними ракетами. На місці удару в Шевченківському районі столиці триває пошуково-рятувальна операція. Міністр МВС повідомив, що зараз з-під завалів намагаються деблокувати тіло людини.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан.

Кореспондентка ТСН повідомила, що наразі офіційно відомо про 6 загиблих.

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«Просто зараз з-під завалів намагаються деблокувати ще одне тіло», — каже Мар’яна Бухан.

Очільник МВС України Ігор Клименко підтвердив про те, що під завалами знайшли ще одне тіло.

«По Києву. Зараз ми деблокуємо сьому тіло. Пів години тому, коли підняли одну із плит, ми побачили на ній плями крові і тому ми розуміли, що буде ще одна жертва. Зараз у цьому будинку в нас вже сім жертв. Ще одна жертва у м. Біла Церква», — сказав Клименко.

Міністр зазначив, що російська ракета цілеспрямовано вдарила по житловому будинку. Наразі її тип встановлюється.

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Зазначимо, що кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки по Києву зросла до 31 людини.

Раніше влада повідомляла, що у Шевченківському районі Києва під завалами можуть перебувати троє людей.

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