У Києво-Печерській лаврі відкрили Ближні печери: коли можна подивитися і скільки це коштує

Києво-Печерська лавра / © Associated Press

Реклама

Історична справедливість відновлена: Ближні печери Києво-Печерської лаври офіційно відкриті для вільного відвідування. Понад три роки ця територія перебувала під особливою охороною через судові чвари з російською церквою, але відсьогодні прочани та туристи можуть знову спуститися до тисячолітніх святинь. Лавра зустрічає гостей українською мовою і новими правилами.

Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська бачила перших відвідувачів.

Дерусифікація та нові вивіски

Нижня лавра активно позбувається спадку «руского міра». Перше, що бачать гості біля входу до Хрестовоздвиженського храму — нова табличка українською мовою. Її встановили буквально напередодні відкриття.

Реклама

Авраамій, настоятель Лаври: «Відсотків на 90 вдалося дерусифікувати, але в подальшому то є велика праця».

Разом із журналістами до печер прибули предстоятель ПЦУ Епіфаній та міністерка культури Тетяна Бережна. Для владики це не просто відкриття пам’ятки, а стратегічний успіх на духовному фронті.

Митрополит Епіфаній: «Такі маленькі перемоги кують нашу велику українську перемогу. Вона складається з перемог не лише на передовій, а й у тилу. Кожен такий крок робить нас сильнішими».

Молитва за воїнство та гасло, що пролунало вперше

У храмі, де століттями панував вплив Москви, відслужили молебень за українську владу, народ і воїнів. Фінал проповіді став знаковим — під склепіннями вперше офіційно пролунало українське патріотичне вітання.

Реклама

Що змінилося всередині: українські шрифти та безкоштовні свічки

У самих печерах змінили всю навігацію. Нові таблички біля мощей святих тепер не лише українською, а й виконані спеціальним шрифтом, створеним на основі автентичних зразків лаврської друкарні. Ще одне нововведення — безкоштовні свічки на вході для паломників.

Неллі Ковальська, кореспондентка ТСН: «Понад три роки ці печери були закриті для відвідувань, тут були лише священники російської церкви. І от сьогодні нам пощастило бути у групі перших світських гостей».

Особлива зупинка — біля мощей преподобного Іллі Муромця. Середньовічний воїн, який захищав Київ від загарбників з півночі сотні років тому, тепер знову став символом боротьби за українську ідентичність.

Тетяна Бережна, міністерка культури: «Це сакральне місце для України. Ворог один і той самий, він намагався нас знищити, але зараз ми проходимо останній, остаточний етап, у якому маємо поставити крапку раз і назавжди».

Реклама

Правила відвідування: безпека понад усе

Попри відкриття печер, частина Верхньої лаври наразі лишається закритою — там досі перебувають монахи УПЦ МП до завершення всіх судових процедур.

Як потрапити до Ближніх печер:

Для прочан: вхід безкоштовний щодня від 09:00 до 11:00, але лише за попереднім записом.

Для туристів: організовані екскурсії проводяться від обіду до вечора.

Умова: попередній запис обов’язковий для всіх з міркувань безпеки.

Міністерка культури, яка вперше відвідала печери саме під час відкриття, впевнена: Лавра стане місцем паломництва для всіх, хто молиться за перемогу України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 08:00 25 лютого. 95 ДРОНІВ ЗБИТО! Трагедія у Поросяній. Печери Лаври відкрили для всіх