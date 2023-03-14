У Лаврі на Трапезному храмі почорніли хрести: що сталося (фото)

Протягом останньої доби в соцмережах почали жваво обговорювати загадкову подію в Лаврі, а саме – помітне потемніння купольних хрестів на даху Трапезного храму Антонія і Феодосія Печерських. Одні з дописувачів перелякано вважають, що це є недобрим знаком, інші висловлюють думку, що жодного потемніння немає, а, можливо, хтось відредагував фотографії в Fotoshop.

Як з’ясувалося, цій дискусії передували заяви представників УПЦ та ПЦУ.

Спочатку один з інтернет-ресурсів, наближений до УПЦ, днями процитував намісника Лаври Павла так: "Сьогодні навіть на Трапезному храмі потемніли хрести після "богослужінь" таких "великих" горе-українців", − сказав Павло Лебідь.

Згодом у ПЦУ відреагували на таку заяву. Митрополит ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook написав, що хрести потемнішали за часів УПЦ МП.

"Брехливе шаманство замість православ’я. Це - вірування Павла Лебідя з прісними, - написав Зоря. - З його подачі сьогодні тисячами розтиражували на своїх сторінках прихильники МП в Україні "новину" про "знамення", що нібито саме 12 березня на Трапезному храмі Лаври потемніли хрести. І пов’язує Павло це з богослужінням ПЦУ та діями держави. Тільки от факти свідчать про протилежне. На фото, зроблених 7 січня, видно, що хрести на Трапезному храмі мали той самий вигляд, що і в березні. Якщо пошукати в мережі, то можна побачити таких фото багато - якраз з тих часів, коли в Трапезному хазяйнував Павло та МП. Тобто вони полишили храм вже з потемнілими хрестами. Отже, якщо і трактувати це як знак, то швидше як знак щодо служіння в Лаврі Павла і його однодумців. Яке сповнене брехнею і шаманізмом замість правди і православ’я".

Журналіст ТСН.ua для з’ясування обставин відвідав Києво-Печерську Лавру. Як виявилося, хрести на цьому храмі дійсно виглядають дещо темнішими в порівнянні з хрестами на інших церквах Лаври. Більш значне потемніння спостерігається зі східного боку майже на всіх хрестах храму.

14.03.2023. Хрести на Трапезному храмі. Вид зі східної сторони

"Хрести потемнішали ще кілька років тому. Наскільки відомо, достатньо довго не було реставрації, тому і виникла така ситуація. Зараз люди приходять, фотографують хрести та дивуються цьому", - розповіли нам працівниці заповідника, яких ми зустріли біля храму.

14 березня 2023 року. Трапезний храм Лаври

Своєю чергою в Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра висловили свою позицію щодо "знакового" потемніння хрестів саме на цьому храмі.

"Хрести темні вже багато років, бо їх позолотили в 60-х роках. Остання реставрація відбувалася наприкінці 60-х – на початку 70-х років. Останні років 20 вони виглядають такими. Позолотити їх – це дуже дорога робота. Наприклад, років 10 тому позолотили хрест на великій Лаврській дзвіниці, тому він виглядає яскраво. Хрести на Трапезному храмі не обновлювали останнім часом. Минулого року ми їх вирівняли, бо вони трошки нахилилися", - розповів в коментарі для ТСН.ua заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Костянтин Крайній.

14 березня 2023 р. Хрести на Трапезному храмі Лаври

До цього він додав, що треба враховувати те, що покриття на хрестах взаємодіяло з атмосферними опадами, зокрема з кислотними дощами. Крім цього, Костянтин Крайній додав, що має значення і те, під яким кутом дивитись на хрести та з якого боку в цей час розташоване сонце.

14.03.2023 Хрести на Трапезному храмі Лаври

Нагадаємо, наприкінці січня в соцмережах розгорівся скандал через відео, записане у Трапезному храмі. На ньому можна було побачити, як у цій будівлі проходить концерт. Останній своєю чергою, на думку багатьох українців, мав ознаки рокстилю, але офіційно в Нацзаповіднику це спростували.

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