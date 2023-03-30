У Лаврі на Трапезному храмі почорніли хрести вже з іншого боку (фото)

Декілька тижнів тому хрести на даху Трапезного храму Антонія і Феодосія Печерських були чорними лише зі східної сторони, зараз же вони виглядають почорнілими також із західної сторони.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з Лаври.

Коли на початку березня дивне потемніння хрестів помітили користувачі соцмереж, вони назвали його знаковою подією та недобрим знаком. Однак з'ясувалося, що хрести темні ще з часів УПЦ МП. Працівниці заповідника розповіли нам, що хрести потемнішали кілька років тому.

У Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра підтвердили, що хрести темні вже багато років, бо їх позолотили в 60-х роках. Остання реставрація відбувалася наприкінці 60-х – на початку 70-х років. Останні 20 років вони виглядають такими, підкреслив заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Костянтин Крайній.

Він додав, що треба враховувати те, що покриття на хрестах взаємодіяло з атмосферними опадами, зокрема з кислотними дощами. Крім цього, має значення і те, під яким кутом дивитись на хрести та з якого боку в цей час розташоване сонце. Зараз же видно, що хрести нібито почорніли з іншої сторони за останні кілька тижнів. Можливо, саме це вплинуло на їхній вигляд сьогодні вранці.

На Трапезному храмі почорніли хрести з іншого боку / Фото: ТСН.ua

На Трапезному храмі почорніли хрести з іншого боку / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, у Києво-Печерській Лаврі 30 березня знову зібралися прихильники московської церкви. Близько двохсот вірян перегородили живим щитом входи до храмів. На територію заповідника прийшла комісія, яка має почати передавання майна від монастиря до держави, однак люди вигнали її.

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