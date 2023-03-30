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У Лаврі священник московського патріархату зламав журналістові камеру (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
3521
Час на прочитання
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У Лаврі священник московського патріархату зламав журналістові камеру (відео)

Фото: ТСН.ua

Сьогодні, 30 березня, у Києво-Печерській Лаврі знову зібралися сотні прихильників московської церкви в Україні. Вони відмовляються виселятися з заповідника, тож справа доходить до сутичок.

У Лаврі священник московського патріархату зламав одному з журналістів камеру.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

На відео з місця подій видно, як священники УПЦ МП, їхні прихильники та журналісти йдуть територією Лаври. На кадрах чутно розлючені голоси прихильників московської церкви. Як раптом один із священників вхопився за мікрофон камери оператора і відламав його.

Нагадаємо, на території Лаври прихильники московського патріархату роздають листівки з текстом про нібито "незаконність" рішення виселити ченців.

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Дата публікації
Перегляди
3521
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