У Лаврі в хід пішли палиця та відро з водою: чим все закінчилось (фото, відео)

Наразі на території храму близько 200 людей.

У Києво-Печерській Лаврі від ранку 31 березня тривають суперечки. У хід пішли вже вода і палиця. Так, священик УПЦ МП вийшов з храму з відром води і наче освятив активіста на протезі, але дуже рясно облив його.

Як повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події, хлопець відмахувався від священика палицею, але той продовжував лити воду.

У відповідь ще один активіст облив священика водою з пляшки.

Зазначимо, що хлопець, якого облили водою, не військовий. Він представився журналістам Євгеном, активістом.

Фото: ТСН.ua

Один з вірян УПЦ стоїть тепер на вході із палицею, яку відламали з плакату противників МП.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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