Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Лаврі в хід пішли палиця та відро з водою: чим все закінчилось (фото, відео)

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
Перегляди
5582
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Лаврі в хід пішли палиця та відро з водою: чим все закінчилось (фото, відео)

Фото: ТСН.ua

Наразі на території храму близько 200 людей.

У Києво-Печерській Лаврі від ранку 31 березня тривають суперечки. У хід пішли вже вода і палиця. Так, священик УПЦ МП вийшов з храму з відром води і наче освятив активіста на протезі, але дуже рясно облив його.

Як повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події, хлопець відмахувався від священика палицею, але той продовжував лити воду.

У відповідь ще один активіст облив священика водою з пляшки

Зазначимо, що хлопець, якого облили водою, не військовий. Він представився журналістам Євгеном, активістом.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Один з вірян УПЦ стоїть тепер на вході із палицею, яку відламали з плакату противників МП. 

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5582
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація