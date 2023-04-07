У ліфті багатоповерхівки Львова знайшли понівечене тіло жінки

Тіло виявили випадково, після того, як мешканці поскаржилися, що ліфт не працює.

У Львові правоохоронці з’ясовують, що стало причиною загибелі жінки, тіло якої знайшли понівеченим у ліфті власного дому, йдеться в ТСН.

За словами поліції, про те, що не працює ліфт, поскаржилися мешканці будинку. Коли працівник ліфтової служби відчинив двері - знайшли в кабіні тіло.

У міськраді розповіли, що жінка доїхала до свого 6-го поверху, тож падіння кабіни заперечують. Мешканці кажуть, ліфт був старий і скрипів так, що їздити ним було лячно. "Виявлено в кабіні ліфта труп жінки, 47 років. В жінки є двоє діточок, 10 років і 12 років, чоловік у неї помер 3 роки тому", - розповіли у міськраді.

Із дітьми жінки працюють фахівці.

Нагадаємо, на початку місяця у львівській квартирі вибухнула граната. Гість господаря від отриманих травм помер, сам власник помешкання опинився в лікарні.

Читайте також:

Мешканка Часового Яру вдруге втекла під обстрілами до пологового у Дніпрі і передчасно народила другу доньку

Хвилювань більше, ніж у Венеції: актори-близнюки влаштували всеукраїнську прем'єру фільму в рідному селищі

В Києві вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора-українця: це не всі хороші новини