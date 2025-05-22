У лісах Волині розкидають спеціальні "приманки": що це таке і чому це важливо

Спеціалісти розкидають приманки від сказу / © ТСН

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На Волині триває весняна кампанія імунізації диких тварин. Під час воєнного стану брикети з вакциною поширюють вручну, а не авіацією, як це було раніше. Всього за два тижні на узліссях, у лісопосадках, біля річок фахівці мають розповсюдити майже чотириста тисяч доз.

Про важливість такої вакцинації та як на приманки реагують тварини — в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

У лісах розкидають приманки з вакциною проти сказу. На один квадратний кілометр треба двадцять п’ять таких приманок. Щоб розкласти майже чотириста тисяч доз вакцини, залучено понад сімсот людей, а територію поділено на спеціальні квадрати.

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Пан Сергій керує однією з таких бригад. Брикети розкладають на узліссях, поблизу річок, полів. Вони мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин. У такий спосіб вакцину від сказу розповсюджують уже три роки, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Однак не скрізь можна залишати приманки.

Приманки з вакциною від сказу / © ТСН

«Там, де ми межуємо з республікою Білорусь, там де просто заборонено в’їзд і прохід звичайним мешканцям, то на цих територіях не проводимо вакцинацію», — каже Сергій Войтюк, начальник відділу ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.

Диких тварин у лісах побільшало, оскільки вони мігрують. А ще швидко розмножуються, надто лисиці. Захворюваність диких тварин на сказ останніми роками теж зростає, кажуть фахівці.

Через кілька днів працівники Держпродспоживслужби перевіряють, чи знайшла та чи з’їла тварина присмачену вакцину.

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Розкидати приманки важливо двічі на рік — восени й навесні, бо якщо робити перерву, кажуть фахівці, всі їхні старання зійдуть нанівець.

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