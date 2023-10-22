“У лісі мене зґвалтував”: Євгенія Емеральд шокувала новим зізнанням про ексчоловіка

Євгенія стверджує, що її ексчоловік не лише чинив домашнє насильство, а й домагався жінок.
Захисниця Євгенія Емеральд, яка має позивний Жанна д'Арк, поділилася новими подробицями гучного скандалу з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком. Вона стверджує, що жінок, які постраждали від його насильства багато, а щонайменше одну з них чоловік зґвалтував.
В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua Євгенія розповіла, що нещодавно познайомилася з колишньою дружиною Стипанюка.
“Я її шукала чотири місяці, не могла її знайти. Але знала, тільки я публічно заявлю про розлучення, вона з’явиться, бо ми з нею рідні люди, сестри по нещастю. У нас діти. ЇЇ син – це тепер мій син, моя донька – її донька. Я як ніхто її розумію. Коли ми з нею спілкувалися вперше, я ридала. Бо ця жінка з цим жила 13 років і нікому не могла сказати про це. Я рада, що вона звільнилася і теж заговорила”, – розповіла Євгенія.
За її словами, домашнє насилля більше двох років також переживала колишня дівчина Стипанюка, яка була з ним у стосунках за рік до Євгенії. Вона боялася говорити про це, бо чоловік її залякував, стверджує Євгенія.
“Після того, як я оприлюднила його погрози, мені почало писати ще більше жінок. Як виявилося, їх набагато більше, ніж я очікувала. Ця людина була у стосунках навіть тоді, коли робила мені пропозицію. Причому паралельно з двома жінками. І ці жінки дізналися про мене і взагалі, що я існую, коли вже вийшло освідчення. Гарне відео, яке облетіло всю країну. Всі мовчали”, – каже Євгенія.
Вона стверджує, що Євген Стипанюк не лише чинив домашнє насильство, а й домагався жінок. Євгенія показала скриншот діалогу з дівчиною, яка пише, що чоловік зґвалтував її.
“...Пізніше, коли я йшла, то він запропонував підвезти мене. Я не хотіла, але 23:45 десь була, я й погодилася. В машині він почав приставати та з’їхав з дороги, і в лісі мене зґвалтував. Я залетіла, але зробила аборт”, – йдеться у повідомленні жінки, яка захотіла залишитися анонімною.
Євгенія каже, що не знає, чи зможе вона заявити про це публічно.
“Але я буду дуже щаслива, якщо одна з цих жінок зможе набратися сили і зізнатися публічно”, – каже Євгенія.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЄВГЕНІЯ ЕМЕРАЛЬД: Мовчати я не буду! Мій чоловік домагався жінок! Деяких - брав силою!"
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