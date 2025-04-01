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У лісі на Волині розстріляли чоловіка та дружину: жінка загинула
На Волині у лісі сталась стрілянина. На місці трагедії загинула жінка.
Єгер поранений, його дружина загинула. Трагедія сталася в лісі на Волині. Подружжя пізно ввечері поверталося додому і вже майже біля села помітило озброєного чоловіка на мотоциклі.
Чому почалася стрілянина та що відомо про зловмисника — у матеріал кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.
«Усе сталося у лісі за кілька кілометрів від села. Подружжя поверталося з гостин від сина. Коли на дорозі помітили мотоцикліста зі зброєю. Єгер почав його переслідувати — той впав, вистрілив спершу у чоловіка, згодом — і у його дружину, яка вибігла з машини», — каже Тетяна Хомич.
Колеги чоловіка, кажуть, що єгер мав би викликати поліцію. Чому не зробив цього і почав наздоганяти невідомого сам, без зброї — наразі невідомо. У лісництві кажуть — чоловік просто робив свою роботу — полювання в лісах зараз заборонено.
«Дуже відповідальний працівник завжди і фанат свого діла, відданий так роботі, за що воно так», — каже начальник мисливської дільниці ДП «Ліси України» Григорій Биховець.
54-річний Антон отримав поранення у ногу, а його дружину лікарі врятувати не змогли — жінка померла у швидкій. На похованні дружини чоловіка на милицях підтримують сусіди. У селі — шоковані.
«Люди хороші, сусіди наші, І вона така приємна жінка, на роботі», — кажуть люди.
Ймовірного вбивцю поліція затримала вже за кілька годин.
«Встановили, що до скоєння злочину може бути причетний 43-річний мешканець Луцька. Чоловіка розшукали і затримали», — каже інспектор відділу моніторингу ГУ поліції у Волинській області Ігор Лівошук.
Попередньо відомо, що він уже мав проблеми із законом. Затриманий родом із сусіднього села і часто навідувався до місцевого лісу — аби незаконно полювати. Втім такого від чоловіка ніхто не очікував
«Чого він начав стріляти, це ж людина беззбройна, в парадному одягнута, легкова машина, дружина сидить, як так можна? Ніяких особистих конфліктів, не знайомі, нічого», — каже начальник мисливської дільниці ДП «Ліси України» Григорій Биховець.
Місцеві на камеру говорять не охоче — село маленьке, всі один одного знають. Але один із односельців затриманого каже, перед тим, як сталася стрілянина підозрюваний разом з друзями вживав алкоголь.
У поліції справу розслідують як умисне вбивство. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.
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