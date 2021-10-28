У листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні буде найважчою – прогноз епідеміологині

Катерина Сояк вважає, що ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, бо з цим ми запізнилися.

У листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

"На що нам чекати – складно, звичайно, сказати. Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності", – зазначила вона.

За словами лікарки, цьогорічна осіння хвиля потужніша за минулорічну.

"Звичайно ж, зараз набагато більше пацієнтів з коронавірусом. Ми бачимо це і за офіційною статистикою, і у лікувальних закладах. На сьогоднішній день ми побили рекорди, які були в цей самий час минулого року. Звичайно ж, у цю хвилю ситуація погіршилася", - сказала експертка.

Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

"Зараз, дійсно, клініцисти відзначають, що COVID-19 помолодшав, так би мовити. До реанімації потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодші за 20 років. І серед дитячого населення збільшились випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги. Але сильно узагальнювати я не стала б, і говорити, що хворіє лише молоде населення. Все одно групою ризику залишається літнє населення. І ті, хто не вакцинований, справді переносять набагато важче захворювання. Це відзначають абсолютно всі реанімації: більшість невакцинованих людей мають ускладнення та потрапляють на штучну вентиляцію легень. І відповідно, після цього шанси на позитивний результат набагато зменшуються", - наголошує фахівчиня.

На думку епідеміологині Катерини Сояк, вакцинація вже не зупинить сьогоднішнього спалаху коронавірусу в Україні, утім робити щеплення все ж необхідно.

"Насправді, ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, бо з цим ми запізнилися. Добре, що ми вакцинуємося: у будь-якому випадку це дає позитивний ефект і конкретній людині, яка вакцинується, і на майбутнє. Але цю хвилю ми переживемо вже не за рахунок вакцинації, а за рахунок якихось обмежувальних заходів та локдаунів", – підсумувала експертка.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу в Києві та області щодня зростає. Лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, закликають вакцинуватися та говорять про необхідність запровадження локдауну.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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