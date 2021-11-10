У лондонському звіринці вперше показали нещодавно народженого лінивця Террі: відео

У лондонському звіринці вперше показали нещодавно народженого лінивця Террі: відео

Працівники зоосаду на появу малюка не чекали та навіть не помітили пологів.

У лондонському звіринці вперше показали нещодавно народженого лінивця Террі. Малечі зараз два з половиною тижні, почувається воно добре й увесь час проводить із мамою.

Про це йдеться 9 листопада в сюжеті ТСН 19:30.

Назвали малюка на честь робітника зоопарку, який найдовше в ньому пропрацював. Для лінивиців це вже сьоме дитинча.

Працівники зоосаду жартують, називаючи Террі неочікуваним та найшвидшим із найповільніших поповнень. Кажуть, на появу малюка не чекали та навіть не помітили пологів, аж поки не побачили маля.

Житиме Террі разом із мамою поруч із мавпами, мурахоїдами та черепахами.

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