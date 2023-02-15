У луцькому зоопарку виходили знайду-лосеня, якого підібрали волонтери біля дороги ще з пуповиною

Тепер вже тваринку випустити на волю не можна.

Виснажену тваринку, якій було лишень кілька днів, знайшли на узбіччі траси. Її матері поруч не було, хоч місцеві волонтери і прочекали там цілий день, тож маля, у якого ще навіть не відпала пуповина, вони вирішили доправити до звіринцю, йдеться в ТСН.

Лосеня привезли ще навесні, про тварину волонтерам повідомив далекобійник. Знесилене, ще навіть з пуповиною, лосеня лежало- поки повз їхали машини. Волонтери цілий день просиділи поруч, аби дочекатися його матері. Однак та так і не прийшла. Тож малечу повезли у звіринець. “Ми всі запам’ятали 50 міліграмів молока, які ми неймовірними зусиллями змусили її, щоб вона поїла”, - кажуть у звіринці.

Кожен прожитий Лапкою день доглядальники вважали перемогою. Малечу відпоювали молоком та трав’яними відварами. У перші тижні навіть організували цілодобове чергування.

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Тепер малеча за порятунок віддячує ласкою. Мешкає Лапка по сусідству з козами та ламою Кузею, з ним уже навіть встигла потоваришувати. Повертати лосеня у дику природу вже не можна, каже директорка звіринцю. Як від народження не бачило дикої природи- маля там загине. “Побачивши в природі першу ліпшу людину, вона прийде за допомогою і за їжею. На жаль, не всі в ній будуть бачити тварину, дехто в ній буде бачити м'ясо, яке споживають”, - переконує директорка.

У луцькому звіринці це вже друге врятоване лосеня. Перше - тут з’явилось 12 років тому, тоді його принесли лісники, а доглядальники зоопарку виходили.

Знайшли виснаженим на узбіччі: у луцькому зоопарку виходили маленьке лосеня

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