У Луцьку через судову війну одного мешканця з ОСББ у багатоповерхівці зросла квартплата

У Луцьку через судову війну одного мешканця з ОСББ у багатоповерхівці зросла квартплата

На судовий збір і адвокатів правління ОСББ витратило вже понад двісті тисяч гривень.

У Луцьку власник однієї квартири тримає “в облозі” всю багатоповерхівку. Чоловік підозрює, що ОСББ ошукало мешканців на ремонтах і невпинно судиться із правлінням. Тепер квартплата витрачається не на нові ремонти, а на судову тяганину.

Про те, хто насправді нагріває руки на сусідських чварах, йдеться у спецпроєкті "На межі" в ТСН.19:30.

Десять років тому цей луцький гуртожиток мав тріщини, іржаві труби та брудний під’їзд із вибитими вікнами. Відштовхнутись від “комунального дна” тутешні мешканці змогли, коли об'єднались в ОСББ.

За оновленням цього будинку, яким був одним із перших в Україні, де мешканці взялися за самоуправління, стежила вся країна. Тепер в тутешньому ОСББ економлять на опаленні та перестали мріяти про якесь покращення. Частину коштів із квартплати тут почали витрачати на юридичні послуги, адже один із мешканців будинку роками веде судову тяганину з його управителями.

Невдоволеного мешканця звати Федір Данилік і він запідозрив правління ОСББ в корупції. Зокрема, Федір вважає, що вартість проведених в будинку ремонтів була завищеною. За останніх п’ять років він подав десяток позовів до суду.

Оплату нескінченної судової тяганини управителі будинку включили у квартплату, яка збільшилася на дві з половиною гривні за квадратний метр.

Голова ОСББ Юлія Сабатюк пояснює, що корупцію у проведених ремонтах шукав не тільки Федір, але й міські чиновники та державні експерти. У судах всі звинувачення розвалились. Але позови від Федора Даниліка продовжуються. На судовий збір і адвокатів правління ОСББ витратило вже понад двісті тисяч гривень.

“За ці гроші на сьогодні можна було би зробити два шикарних ремонти в під’їздах”, - каже Юлія Сабатюк.

Вести розмову зі знімальною групою ТСН у власній квартирі Федір Данилік не захотів. Як виявилося, помешкання перебуває під арештом через кримінальну справу. Власник житла раніше був обласним чиновником, який фігурує в корупційній справі — його звинуватили у вимаганні хабара в розмірі 30 тисяч доларів. Справа тягнеться до сьогодні.

Втративши роботу на державній службі, Данилік, будучи юристом за освітою, взявся вести судову війну із ОСББ. “Я вважаю, на сьогоднішній момент, що це тероризм, який має на меті заробіток”, - стверджує Юлія Сабатюк.

До речі, останній судовий позов Федора Даниліка, яким він оскаржував підвищення квартплати для оплати послуг адвоката, суд задовольнив. Тепер він має намір добитися через суд притягнення до відповідальності голови ОСББ, яка витрачала кошти на адвоката, щоб вести з ним судову тяганину.

Заборонити судитись йому не може жодна людина чи закон. Тож ОСББ і його мешканцям, ймовірно, доведеться ще не раз відбивати атаки невгамовного сусіда.

"На межі" | у Луцьку власник однієї квартири тримає в облозі всю багатоповерхівку

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